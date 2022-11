Mundial de Fútbol Qatar 2022: Messi, «No hay excusa»

El capitán no pone peros a la derrota de Argentina ante Arabia Saudí.

Messi analizó la la derrota de Argentina ante Arabia Saudita. Un comienzo de Mundial inesperado para la Albiceleste. Leo no puso excusas, pero reconoció que el grupo estaba tocado.

«Tuvimos las situaciones de los goles anulados, en ese momento creíamos que íbamos a tener muchas situaciones y caímos en el error de acelerarnos, de jugar de una, no mover la pelota de un lado a otro. Sabíamos que ellos tiraban la línea alta y por ahí nos enredamos un poquito. Y después nos pusimos 1-2 abajo y ya nos empezamos a desordenar, a jugar a la desesperada», explicaba.

«El gol tan temprano nos hizo mal, nos hizo confundir. Sabíamos que podía pasar en el primer partido, no jugar de la mejor manera como lo veníamos haciendo y nos pasó eso, no encontramos el funcionamiento, el juego que venimos demostrando desde hace mucho tiempo. A medida que iba pasando el partido, los minutos… y cuando te pones con el resultado en contra, se hace más difícil», continuaba.

Messi reconoció que el grupo estaba tocado: «La verdad es que muerto, porque es un golpe muy duro, porque no esperábamos arrancar de esta manera, confiábamos en arrancar bien, poder ganar y eso te da tranquilidad, pero este grupo se destaca por la unión, por la fortaleza y es el momento de estar más unidos que nunca y saber que tenemos que volver a la base, a nuestro funcionamiento para intentar ganar».

Optimismo

Messi mandó un mensaje a la afición: «De tranquilidad. Sabemos que es un golpe muy duro, una derrota que duele, pero tenemos que seguir confiando y que la gente confíe, que este grupo no le va a dejar tirado. Vamos a intentar ir a ganar a México».

Sobre si el equipo tuvo ansiedad, aseguró: «La ansiedad… y el partido también, porque nos encontrábamos tan fácil con situaciones de meterla y de mano a mano con el arquero, que por ahí nos acelerábamos un poquito y no la movíamos, no íbamos de un lado a otro para encontrar el momento justo, cosa que hacemos bien. Por eso muchas veces caímos en el fuera de juego, que ellos lo hacían muy bien».

«Es un momento de estar unidos, de pasar página, de no pensar más en esto que pasó, sólo para sacar reflexiones, sacar lo positivo y mejorar lo que hicimos mal. A pensar en México. Siempre dijimos que queríamos ganar todos los partidos y ahora más que nunca», continuaba.

Los goles anulados

Tres goles de Argentina en la primera parte no subieron al marcador por fuera de juego, uno de Leo y dos de Lautaro. «Algunos de los goles anulados podría no haber sido y ponerte con 2-0… Eso te cambia toda la historia, pero eso ya no podemos cambiarlo. Vi por fotos que fueron muy justos, no los vi en imágenes, pero si lo anularon es porque seguramente estaban en fuera de juego. No hay excusa».

«Es una situación que nunca me tocó vivir con este grupo o hace mucho tiempo de un golpe tan duro. Ahora hay que demostrar que somos un grupo de verdad. Es un golpe muy duro para todos», terminó.

