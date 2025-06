Mundial de Clubes: Real Madrid venció al Salzburgo 3-0 y clasificó a los octavos de final como líder de Grupo

Vinícius Júnior, Federico Valverde y Gonzalo García marcaron en la goleada merengue. El Al-Hilal saudí clasificó como segundo del Grupo H tras imponerse 2-0 al Pachuca mexicano.

El brasileño emerge con un gran gol y una asistencia genial y mete al Madrid en octavos, donde le espera la Juventus. El canterano luce y vuelve a marcar. Xabi puso tres centrales.

El Real Madrid hizo valer su jerarquía este jueves y clasificó a los octavos de final del Mundial de Clubes tras imponerse 3-0 al Red Bull Salzburgo en el Lincoln Financial Field de Filadelfia. Con este resultado, los gigantes españoles firmaron la eliminación del conjunto austriaco.

Vale que es el Salzburgo, 34º de 36 en la última Champions, un equipo de la Europa de segunda velocidad que está aquí por la política de cupos, que compra barato y vende caro y así va tirando, pero lo cierto es que Xabi Alonso comienza a justificar su contratación. El Madrid ofreció una presión más armónica, un punto más de velocidad de circulación, la pericia en el contragolpe de siempre y al mejor Vinicius en meses. En dos acciones al filo del descanso se sacudió la capa de óxido que ha ido acumulando en 2025. Marcó un gran gol y preparó otro con una versión libre de la diablura de Guti en Riazor. Tacón de oro aquel día, pisada decisiva en Filadelfia. Él abrió la puerta de los octavos, donde espera una Juventus venida a menos en las últimas temporadas. Al lado del brasileño, Bellingham experimentó una notable mejoría, Trent dejó los primeros detalles como lateral de largo alcance, Huijsen confirmó que no sufre agorafobia cuando pisa el campo contrario y Gonzalo repitió que quiere quedarse.

Tampoco al tercer día resucitó Rodrygo, suplente de nuevo aun sin Mbappé disponible, lo que no descarta ninguna hipótesis: sigue afligido, no le entra por el ojo a Xabi Alonso, es carne de mercado o, simplemente, al técnico no le gusta presentarse a un partido sin un nueve de cuna. Lo que sí resucitó al tercer día fue la defensa de tres centrales que el técnico tolosarra se ha traído de Leverkusen. Obligado a hacer camino al andar, a ganar y ensayar a un tiempo con un equipo de piernas cargadas, metió a Tchouameni entre Rüdiger, en su primer partido como titular desde su operación de menisco en abril, y Huijsen, con Valverde y Arda Güler por delante. Al turco se le pide un rol de alta dirección y no una zurda pinturera.

Un canterano que va a por todas

Con ese dibujo de estreno se echó el Madrid sobre el Salzburgo, que ha fichado a tres de sus cuatro defensas titulares para el torneo. Detectado el pecado, se utilizó el dinero en la penitencia. En eso ha mejorado notablemente respecto al equipo que cayó con estrépito en el Bernabéu en enero. Lo mejor de ese tramo inicial volvió a ser Gonzalo, que marcó de nuevo. Novato y de pocas apariciones, se lleva bien con el equipo. Es asociativo, descarga el juego, concede segundas oportunidades, mete su cabeza en la boca del lobo y tiene el don del gol. Desaparecerá del once en cuanto vuelva Mbappé, pero oposita a equipo de rescate cuando se tuerza el día. Fue el de más garra en la primera presión y le regaló una gran ocasión a Vinicius al inicio. Se le marcharon esa y otra mucho más clara, solo frente a Zawieschitzky. El meta de 18 años, recién sacado de la Youth League, hizo una parada milagrosa. Después se enmendaría el brasileño sobradamente.

El partido soplaba con fuerza contra un Salzburgo replegado y agobiado. Su inferioridad es manifiesta y más si se ve sin su centrocampista de mejor manejo, Bidstrup, lesionado de última hora. Sin embargo, el Madrid era más territorial que profundo. Mucha pelota y poca área. Sí se apreció, en cambio, un punto más de colmillo en la presión tras pérdida. Todo bajo un diluvio incesante para confirmar que este es el Mundial de los excesos: de agua, de calor, de tormentas eléctricas, de horas intempestivas para Estados Unidos y para Europa, de dinero y de cemento en las gradas.

El contragolpe

Cerca del descanso amainó la embestida del Madrid. Perdió velocidad de circulación e interés en la presión y le dio más cuartel al equipo austriaco, que encontró por donde respirar, con posesiones largas sin ir a más. Podría decirse que cayó en la trampa, porque al Madrid le queda el efecto memoria del contragolpe y con su rival más abierto completó uno de su mejor catálogo. Bellingham lanzó a Vinicius, que arrancó por el centro a toda pastilla, quebró a su marcador sobre la marcha y metió un izquierdazo junto al palo que adelantó a su equipo. Apareció, muchos meses después, ese velocista refulgente que no necesita de nadie para resolver partidos. Y lo hizo a lo grande, porque antes del descanso dejó una de las ocurrencias del torneo. Cruzó como una flecha el área y cuando entendió que la defensa le bloquearía el disparo pisó la pelota para sacar de pista a su marcador y para que Valverde, al que llevaba en el retrovisor, firmara el 2-0.

Tras los goles abrió el Madrid un periodo de hibernación que casi le cuesta dos goles. Ambos se los fabricó Daghim, que había entrado en el descanso, pero Courtois le quitó uno y su bota izquierda el otro. Esa pretensión de Xabi Alonso de militarizar al equipo sin la pelota no se vio en la segunda mitad. Fue entonces cuando el técnico metió a Modric, para sentar el partido en la mecedora, y a Rodrygo, para rebajar el tono de los rumores sobre su futuro. También a Ceballos, otro de porvenir incierto. El Madrid ya pensaba en la Juventus y se dejó dominar sin sentir el peligro. No lo tenía el Salzburgo. Gonzalo, cerca del final, remató la faena con un cruce de sus dos virtudes: la persistencia que le llevó a conseguir un balón imposible y la definición, con un remate picado de enorme categoría. Xabi Alonso ya tiene un descubrimiento que apuntarse.

Cambios

Maurits Kjærgaard (45′, Mamady Diambou), Adam Daghim (45′, Petar Ratkov), Luka Modric (66′, Arda Güler), Rodrygo (66′, Vinícius Júnior), Jacobo Ramón (66′, Antonio Rüdiger), Yorbe Vertessen (72′, Soumaïla Diabaté), Dani Ceballos (73′, Federico Valverde), Brahim Díaz (81′, Jude Bellingham), Samson Baidoo (88′, Dorgeles Nene), Karim Onisiwo (88′, Edmund Baidoo)

Goles

0-1, 39′: Vinicius Junior, 0-2, 47′: Federico Valverde, 0-3, 83′: Gonzalo García

Clasificación

Grupo H PT PJ PG PE PP 1RMA 7 3 2 1 0 2ALH 5 3 1 2 0 3RBS 4 3 1 1 1 4PAC 0 3 0 0 3

Hender «Vivo» González

Con información de Diario AS