Mundial de Clubes: El Real Madrid desaprovechó un penal en la agonía y empató con el Al-Hilal en el debut de Xabi Alonso como técnico

En un partidazo, el Real Madrid y el Al-Hilal empataron a uno por el Grupo H del Mundial de Clubes que se disputa en Estados Unidos.

Un Real Madrid tan decaído como el de Ancelotti empata ante el Al Hilal. Gonzalo, sustituto de Mbappé, marcó para los blancos. Valverde falló un penalti en el 92′.

Casi nada hizo el Madrid por diferenciar su estreno en un Mundial que necesita de un bolo estival en Estados Unidos. Nada pareció mejor de lo que dejó Ancelotti. Ni siquiera el dibujo. Cierto es que a Xabi Alonso solo le cabe una ñapa, porque lo primero que le han encargado es preparar un examen de recuperación para un suspenso que no es suyo. Su verdadera obra queda para agosto, pero mientras le piden salir del paso, ganar un título que enfríe el ambiente. En definitiva, ensaya con fuego real.

Y en el primer test no apareció esa presión alta que viene a ser una seña de modernidad, ni el Vinicius de las Champions, ni el Bellingham del primer año, ni una menor distancia entre líneas, ni una reducción significativa de escaqueos. Fue el Madrid de la primavera, aplatanado además por el calor de Miami, que acabó cediendo un empate tristón ante el Al Hilal, merecedor del punto.

Como resulta imposible cambiar el mapa de un equipo con nueve entrenamientos, solo tres con la plantilla al completo, Xabi Alonso hizo su presentación mundial con el traje de Ancelotti, un 4-3-3 clásico, y probablemente con los mismos que hubiera puesto el italiano. Es lo que tiene este torneo, en el que se confunde la postemporada con la pretemporada o viceversa. Eso sí, Xabi le hizo el primer guiño a la cantera al poner a Gonzalo en lugar de Mbappé, que no se recuperó a tiempo. Ese fue el único punto que le separó de antecesor, que ahí probablemente hubiese buscado una solución más políticamente correcta. En el once, como era previsible, también estuvieron los dos fichajes, Trent y Huijsen. Menos de los esperados, pero es que para el Madrid, y para la mayoría de los participantes en el torneo, la ventana de fichajes ha acabado siendo una ventana de chantajes. Las rebajas llegarán en agosto.

Lo cierto es que el Madrid no impresionó al Al Hilal, un equipo mucho mejor armado que el que perdió la final del Mundialito ante los blancos hace tres años. Ahora ya no llegan jugadores ni entrenadores pasados de fecha, sino figuras vigentes a precio fuera de mercado. Más a este equipo, el más poderoso del petrofútbol saudí. Aun sin su goleador, Mitrovic, encadenó tres buenas ocasiones en los primeros diez minutos. La más clara, la tercera, un remate desde el punto de penalti de Marcos Leonardo que buscó el palo. No lo encontró de milagro. Después le anularon un gol a Lodi por fuera de juego. La posición ilegal no ocultó el desajuste defensivo del Madrid, al que le encontraron demasiado pronto el espacio. El plan de defender hacia adelante que pretende Xabi Alonso exige automatismos, léase tiempo.

Bellingham, en blanco

El Madrid se mostró especialmente vulnerable en la banda derecha, por la falta de contundencia de Trent y la falta de ayudas de Rodrygo. Tampoco mejoró en la salida de pelota, pese a la posición más retrasada de Bellingham, al que el técnico pretende purificar como centrocampista, quizá porque no parece claro que vaya a llegar ahí un relevo de Modric o Kroos. Y Vinicius siguió en su túnel, oculto en la banda, al borde de la desaparición.

El Al Hilal, que había jugado mejor y con más colmillo, cayó por la ley de la gravedad inversa que aplica el fútbol: se va antes al suelo el que menos pesa. Ese Madrid veraniego, superficial, desdibujado, se puso en ventaja en un contraataque lanzado y culminado por Gonzalo tras pasar por Vinicius, Valverde y Rodrygo, que figurará como asistente. La jugada estuvo llena de vicisitudes y el remate fue mordido, aunque ninguna de las dos circunstancias supusiera causa de invalidación. Ese premio inmerecido se lo retiró al Madrid Asencio de inmediato. La incontinencia por exceso de celo no ha acabado de corregirla. Agarró a Marcos Leonardo en una zona neutra del área a cinco metros de Facundo Tello. Imposible que se abstuviera el árbitro. Rúben Neves, con un impecable lanzamiento del penalti, equilibró las fuerzas al descanso. Pudo ser peor para el Madrid si una rosca de Salem Al Dawsari, el mejor de bandera saudí, se hubiese curvado unos centímetros más.

Para la segunda parte, Xabi Alonso preparó un ajuste muy de Ancelotti: fuera Asencio, quién sabe si castigado por imprudencia, y Tchouameni como central. Todo para hacerle hueco a Arda Güler, que mandó al larguero el primer balón que le llegó. Bono salvó el remate posterior de Gonzalo, amo del aire durante todo el partido. Esa acometida aclaró que el técnico sacó tarjeta amarilla en el vestuario.

Valverde, tampoco

Lo cierto es que de la caseta volvió un Madrid mejor, no tanto en juego como en intensidad. Y un Vinicius más fulgurante que obligó a Inzaghi a cambiarle el marcador. Alternó el equipo de Xabi una mayor intención ofensiva con errores de bulto atrás. Dos, de Huijsen y Lucas Vázquez, pudieron salirle caros. Marcos Leonardo se atarugó en ambas ocasiones.

En la recta final Xabi tiró veteranos (Modric) y noveles (Víctor) y quitó a Vinicius y Bellingham, sustituciones admonitorias, pero aquello no tenía ya arreglo. Ni siquiera cuando el Madrid se encontró con un penalti tan tonto como el de Asencio de Alqahtani sobre Fran García en el 92′. Un codazo cuando el lateral blanco ya se batía en retirada. El penalti lo erró Valverde. Este Madrid necesita tiempo y títulos y de las dos cosas anda corto.

Cambios

Arda Güler (45′, Raúl Asencio), Hamad Al Yami (63′, João Cancelo), Mohammed Al Qahtani (63′, Malcom), Lucas Vázquez (64′, Trent Alexander-Arnold), Brahim Díaz (64′, Rodrygo), Mohamed Kanno (75′, Nasser Al Dawsari), Víctor Muñoz (79′, Vinícius Júnior), Moteb Al Harbi (82′, Renan Lodi), Musab Al Juwayr (82′, Marcos Leonardo), Luka Modric (83′, Jude Bellingham)

Goles

1-0, 33′: Gonzalo García, 1-1, 40′: Ruben Neves

Tarjetas

Arbitro: Facundo Tello

Arbitro VAR: Leodán González, Hernán Mastrángelo

Vinicius Junior (14′,Amarilla), Ruben Neves (88′,Amarilla), Mohammed Al Qahtani (90′,Amarilla), Moteb Al Harbi (98′,Amarilla).

Hender «Vivo» González

Con información de Diario AS