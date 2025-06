Mundial de Clubes: Benfica sorprende al Bayern Múnich por la mínima y acaba líder del Grupo C

La escuadra del Benfica se impuso por 1-0 sobre el Bayern Múnich y finalizó como líder del Grupo C del Mundial de Clubes.

La derrota contra el Benfica deja a los alemanes segundos y provoca que caigan en el mismo lado del cuadro que PSG y, salvo sorpresa, Real Madrid.

Siempre hay una primera vez. Para el Benfica, el día llegó este martes. Después de enfrentarse en 13 ocasiones al Bayern de Múnich sin ser capaz de imponerse en ninguna de ellas, el conjunto portugués finalmente derrotó al campeón alemán por 1-0 y selló su billete a octavos como primero del grupo C. En la próxima ronda, salvo sorpresa, le esperará el Chelsea de Maresca. Al Bayern, por su parte, no le durará demasiado el cabreo dado que la clasificación como segundo le depara un cruce en octavos con Flamengo, rival a priori más asequible que el transatlántico inglés. Eso sí, cae en el mismo lado del cuadro que PSG y, salvo sorpresa, Madrid. Poca broma.

Sin Kimmich, Musiala y Kane, el Bayern es mucho menos Bayern. Lo demostró un Benfica que también saltó al verde de Charlotte con varios cambios en su once con respecto al set contra el Auckland City. Banquillazo para Kökçü, Dahl por el sancionado Carreras, Schjelderup por Aktürkoglu en el carril zurdo y a volar. No tardaron los de Lage en buscarle las cosquillas al espacio a un Bayern demasiado estático. Di Maria fue indetectable para una zaga bávara con aparentes síntomas de fragilidad, y de sus botas nació el tanto. Boey dejó su banda al descubierto y el Fideo proyectó a Aursnes. Centro raso al área, remate de Schjelderup con el interior y a celebrar. Merecido.

Kompany no se lo pensó dos veces. Mandó a Kane, Kimmich y Olise al campo para la segunda mitad y, de repente, el Bayern volvió a ser el Bayern de siempre. El alemán se hizo con la batuta en el centro del campo, el galo desbordaba por fuera y el inglés revolucionó el área. Mandaban los muniqueses, que estuvieron a punto de empatar el choque en varias ocasiones. Kimmich, de hecho, lo hizo, pero el gol no valió por fuera de juego posicional de Kane. Para todo lo demás: Trubin. Gracias al meta y el palo, el Benfica terminó sobreviviendo al asedio y arrebatándole la primera plaza a un todopoderoso Bayern en el que Musiala, aún tocado, no disputó ni un solo minuto.

Cambios

Harry Kane (45′, Tom Bischof), Joshua Kimmich (45′, João Palhinha), Michael Olise (45′, Serge Gnabry), Orkun Kökçü (54′, Gianluca Prestianni), Kerem Aktürkoglu (54′, Andreas Schjelderup), Jonathan Tah (57′, Dayot Upamecano), Konrad Laimer (61′, Sacha Boey), Adrian Bajrami (77′, Renato Sanches), João Rêgo (86′, Ángel Di María), Tiago Gouveia (86′, Vangelis Pavlidis)

Goles

1-0, 12′: Andreas Schjelderup

Tarjetas

Arbitro: François Letexier

Arbitro VAR: Jerome Brisard, Ivan Bebek

Renato Sanches (18′,Amarilla), Otamendi (45′,Amarilla), Tiago Gouveia (88′,Amarilla).

Hender «Vivo» González

Con información de Diario AS