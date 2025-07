Mundial de Clubes 2025: PSG humilló al Real Madrid, los goleó 4-0 y se metió en la final

Dos graves errores defensivos, de Asencio y Rüdiger, condenan al equipo de Xabi en los primeros 10′. El PSG jugó a placer ante un rival hundido. Volvieron Militao y Carvajal.

Hay trabajo para todos en estas vacaciones. Para Xabi, que anda en primero de esa carrera tan difícil que es este Real Madrid. Para el club, que ha traído dos defensas, negocia con un tercero y parece muy poco viendo lo que hay ahí y en el centro del campo, donde Vitinha tiene lo que el Madrid añora. Y para determinados jugadores de la plantilla, que necesitan un baño de modernidad en el juego sin balón. Todos estos consejos dejó en Nueva Jersey un PSG abrumadoramente mejor, que se ha sacado egos como espinas y ahora es un equipo mayúsculo. La del Madrid fue una horrible manera de perder después de un torneo aceptable. Es de esperar que no se le tenga en cuenta a un entrenador que se ha comido el marrón de dirigir a un equipo a la deriva en un torneo lleno de cocodrilos, sin ningún fichaje ante el campeón de Europa y con seis partidos en un mes de preparación. Difícilmente esto podía salir bien.

Leer También: Semifinales del Mundial de Clubes: Hoy PSG vs. Real Madrid en vivo por Somos 93.5 en Barquisimeto y FM Center a nivel Nacional

Bajo el lema de que un contratiempo también es una oportunidad, Xabi Alonso se lio la manta a la cabeza. La baja de Trent por molestias musculares tentó al técnico en quedar bien con todos, incluida su conciencia. Doloroso ahorrarse a un chaval que vino aquí como pieza de repuesto y puede irse pichichi; imposible guardarse a la Bota de Oro, que ha elevado a 44 su marca de goles en la temporada, la mejor ya de su carrera en este capítulo; temerario ahorrarse al único jugador de la plantilla capaz de desatar un terremoto sin previo aviso del sismógrafo. Así que decidió juntar a Gonzalo, Mbappé y Vinicius a costa de sacar demasiados futbolistas de su zona de confort. Para empezar, al brasileño, fuera de la banda izquierda. A Valverde, la navaja suiza, le tocó volver al lateral; a Bellingham, ayudar a achicar agua en la salida de la pelota ante el equipo líder en sacar uñas y dientes en la presión. El arranque de valentía acabó en hecatombe.

Tampoco Luis Enrique, en el momento de la verdad, se contuvo con Dembélé, que apenas había jugado dos ratitos en los dos últimos partidos. Suficientes para meterle en esa posición de delantero centro cohete que tan bien le ha ido. El Barça tenía razón: valía los 140 millones que pagó por él. Una lástima que a esa conclusión se haya llegado ocho años después.

Los regalos

El exazulgrana está en su año, pero además el Madrid se empeñó en defender encendidamente su candidatura al Balón de Oro. En los primeros diez minutos cometió ante él dos errores grotescos que liquidaron el partido. El primero, de Asensio, en su tercera decisión insensata en tres partidos. En el punto de penalti, sin rival en tres metros a la redonda, intentó un control que derivó en asistencia a Dembélé a dos metros de Courtois. El belga apagó el primer incendio. Al remate de Fabián a puerta vacía no llegó. Y con el equipo atónito ante el error, Rüdiger le superó. Un intento de pase de seguridad acabó en patada al aire que dejó a Dembélé de nuevo ante Courtois. No perdonó. No lo ha hecho en todo el año. Dos goles que no fueron producto de la temida presión francesa, sino de la mala cabeza de los centrales del Madrid para dejar claro que el fichaje de Huijsen era cuestión de supervivencia.

Antes de esa comedia en dos actos, el PSG había obligado a Courtois a milagro y medio, a tiros de Fabián y Doué, el de este a quemarropa. Y después, se quedó ya con el partido cómodamente, quitándole el balón al Madrid, sometiéndole con sus centrocampistas y hostigándole con sus extremos.

El gran mérito de Luis Enrique ha sido convertir lo que en tiempos fue un parque temático (Neymar, Messi, Mbappé, entre otros lujos asiáticos) en un equipo vigoroso, solidario, de todos para todos. Ahora es el Madrid el que está por hacer. En cuanto se vio por primera vez por detrás en el marcador en el torneo se deshizo. Con la moral tocada, se abandonó en el repliegue y encajó un tercer gol, también de Fabián, en una contra francesa que solo pilló en su sitio a Valverde. El tridente se había vuelto perezoso. La cosa apuntaba a carnicería.

Sin rebeldía

El Madrid no solo perdió escandalosamente el centro del campo, porque a Arda Güler volvió a pasarle por encima un partido grande, sino también la rebeldía. Al descanso se fue con un 28% de posesión tras asistir a rondos interminables de un PSG táctica, técnica y físicamente muy superior. El nivel de los franceses fue de rondas finales de Champions. El del Madrid, de primer partido de pretemporada.

Xabi Alonso no tocó nada en el descanso, señal de rendición. Así lo entendió también Luis Enrique, que quitó a Dembélé y Kvaratskhelia a más de media hora del final. La diferencia en el campo y en el marcador no llamaba a la cautela.

Todo lo que sucedió en esa segunda mitad tuvo que ver con el futuro. El PSG retiró titulares mirando al Chelsea y en el Madrid volvieron Militao y Carvajal, 238 y 277 días después de sus respectivas lesiones. Se antojan imprescindibles. También jugaron sus últimos minutos de blanco Modric y Lucas Vázquez, cuyas carreras merecían una despedida más feliz. Ni ellos ni los otros recién llegados evitaron el cuarto gol del PSG, de Gonçalo Ramos, que hizo más tortuoso el final de un duelo que devuelve al Madrid, de campo a palco, al rincón de pensar.

Cambios

Gonçalo Ramos (58′, Ousmane Dembélé), Bradley Barcola (58′, Khvicha Kvaratskhelia), Luka Modric (63′, Jude Bellingham), Éder Militão (63′, Raúl Asencio), Brahim Díaz (64′, Vinícius Júnior), Warren Zaïre-Emery (65′, Fabián Ruiz), Senny Mayulu (65′, Désiré Doué), Dani Carvajal (70′, Gonzalo García), Lee Kang-In (78′, Nuno Mendes), Lucas Vázquez (82′, Arda Güler)

Goles

1-0, 5′: Fabián, 2-0, 8′: Ousmane Dembélé, 3-0, 23′: Fabián, 4-0, 87′: Goncalo Ramos

Tarjetas

Arbitro: Szymon Marciniak

Arbitro VAR: Tomasz Kwiatkowski, Rob Dieperink

Aurelien Tchouameni (27′,Amarilla), João Neves (46′,Amarilla), Dani Carvajal (72′,Amarilla).

Hender «Vivo» González

Con información de Diario AS