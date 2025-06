Mundial de Clubes 2025: PSG aplasta al Inter Miami de Messi 4-0 y se clasifica a los cuartos de final

El PSG tritura a Inter Miami con un ritmo fuera de la órbita del ‘10′, el mejor de los suyos. Doblete de João Neves y soberbio Fabián. Regreso de Dembélé.

A Messi le pasó un tren por encima y aún así fue Messi, como pudo, entre tortazos de un rival, el PSG, que embiste, que no tiene freno. Fue un choque entre dos generaciones, entre dos mundos. Fue el pasado contra el presente, las leyendas contra las estrellas. Fue el fútbol a dos velocidades, la antigua, casi la añeja, la de Messi y los suyos, frente a la nueva, ultramoderna, insaciable como lo es este PSG de Luis Enrique.

Su presión volvió a distinguirle. Es un equipo que molesta. Que agobia. Es una jauría, un grupo de pirañas en busca de carnaza. Uno no está a salvo de ellas ni en un saque de banda a favor. El resultado fue de escándalo. Sirva como consuelo para Inter Miami que lo del PSG es frecuente en Europa también, no sólo cuando se enfrentan continentes. Se pudo comprobar en la final de la Champions cuando acribilló al Inter. No tiene rival o al menos no lo ha tenido este año.

En cualquier caso, la goleada tuvo el punto cruel de ver a Messi vilipendiado como pocas veces, él y sus compañeros, a los que les atravesó una tuneladora sin compasión. Los errores tampoco ayudaron a Las Garzas. Ante un rival tan poderoso e inalcanzable, regaló los dos primeros goles.

El inicial, a balón parado -algo imperdonable cuando la distancia es tanta- tras un despiste colectivo; el segundo tras un error de Busquets, una pérdida a cámara lenta cuando los lobos del PSG apretaban en la presión lanzados por un Fabián al que se le queda pequeño el campo. Algún día habrá que ponerle en el lugar que merece, pues es, junto a Lamine y los renqueantes Rodri y Carvajal, el español de mayor nivel en el fútbol actual. Los dos goles, por cierto, los hizo João Neves, al que detectar en el campo es misión imposible. Está en todos lados, no está en ninguno.

El ritmo de un equipo respecto al otro era abismalmente distinto. Messi tocó menos de lo deseado el balón, pero con criterio, aunque en realidad la asfixia a la que le sometieron le redujo a retales mágicos de un talento incomparable. El clan Messi se fue a Miami para evitar precisamente sofocos como estos. La vida era maravillosa sin un PSG enfrente.

Tampoco bajó el ritmo el cuadro parisino, no hasta noquear por completo a Leo. Avilés anotó en su propia portería y Achraf se sumó a la fiesta con medio partido aún por delante. Es especialmente falsa su posición de lateral derecho, pues aparece por todo el campo y para ser determinante allá por donde va. No hay mejor ejemplo de lo que representa Luis Enrique en este equipo que la figura de Achraf.

Sin partido, el PSG se pudo permitir dar descanso a jugadores clave del centro del campo y a recuperar a Dembélé, por si fuera poco lo que tenía ya. La presión bajó y Messi se enganchó a sus últimos minutos en el torneo. El público enloqueció con él.

Hasta pudo marcar dos veces con ese espíritu juvenil que siempre ha tenido en el fútbol y que a sus 38 años conmueve. Dejó detalles para recordar a todos el futbolista que es, y sobre todo, el que fue, pero igual que él cambió este deporte con su estilo, ahora asoma este otro infatigable y a borbotones, uno para el que se está preparado o no se está, aquel que aplasta rivales como hace el PSG, la trituradora de Europa y puede que también la del Mundial.

Cambios

Tomás Avilés (18′, Noah Allen), Warren Zaïre-Emery (45′, Fabián Ruiz), Beraldo (45′, Marquinhos), Ousmane Dembélé (61′, João Neves), Lucas Hernández (68′, Nuno Mendes), Lee Kang-In (69′, Achraf Hakimi), Benjamín Cremaschi (75′, Telasco Segovia)

Goles

1-0, 5′: João Neves, 2-0, 38′: João Neves, 3-0, 43′: Tomás Avilés, 4-0, 47′: Achraf Hakimi

Tarjetas

Arbitro: Wilton Pereira Sampaio

Arbitro VAR: Nicolás Gallo Barragán, Leodán González

Tomás Avilés (19′,Amarilla), Marcelo Weigandt (42′,Amarilla), Luis Suárez (73′,Amarilla).

Hender «Vivo» González

Con información de Diario AS