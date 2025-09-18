Mundial de Atletismo Tokio 2025: ´La Reina del Salto Triple´ Yulimar Rojas conquista medalla de bronce que sabe a oro en su retorno a la pista

La Reina del Salto triple la Venezolana Yulimar Rojas se colgó la medalla de bronce con un salto de 14,76 metros en el Mundial de Atletismo Tokio 2025, a pesar de no conquistar el oro va por buen camino luego del retorno a la pista por la lesión del tendón de Aquiles que la alejo por un buen tiempo de las altas competencias.

¡Y Yulimar Rojas no pudo mejora su 14,76! ¡Se queda con el bronce y le regala el oro a la cubana Leyanis Pérez! Hay una nueva campeona del mundo después de que Yulimar hubiera ganado los últimos cuatro Mundiales, todos desde Londres 2017. Salta 14,94 Leyanis Pérez y mejora el bronce que logró en Budapest 2023.

¡Thea Lafond salta 14,89 y le quitaría la plata a Yulimar Rojas! Dando su mejor nivel la atleta de Dominica, como cuando ganó el oro olímpico en París 2024.

Así quedo la final del Salto triple femenino

– Oro: Leyanis Pérez – 14,94 Oro (Cuba)

– Plata: Thea Lafond – 14,89 Plata (Dominica)

– Bronce: Yulimar Rojas – 14,76 Bronce (Venezuela)

Hender «Vivo» González