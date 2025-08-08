Multa a Lamine Yamal y Robert Lewandowski del Barcelona por “incumplir las normas del control antidopaje” y sanción al técnico Hansi Flick

El técnico alemán se perderá el debut en la Champions por “conducta antideportiva” en el Inter-Barça, mientras que los jugadores deberán hacer frente a un pago económico.

El Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA (CEDB) anunció las decisiones tomadas tras la reunión del 31 de julio de 2025 y en las que el Barça recibe varias sanciones como consecuencia del encuentro de vuelta de la Champions en el Giuseppe Meazza ante el Inter.

El técnico Hansi Flick es sancionado con un partido en la siguiente edición de la Champions por incumplir los principios generales de conducta, artículo 11(1) RD, y por infringir las normas básicas de conducta decente, artículo 11(2)(b) RD. Además, se le impone una sanción de 20.000 euros. La misma sanción deportiva y económica recibe Marcus Sorg, ayudante del entrenador alemán.

Además, a Robert Lewandowski y a Lamine Yamal se les sanciona, aunque no con partidos, sino de manera económica, por “incumplimiento de las instrucciones del Oficial de Control de Dopaje, artículo 21.8 del Reglamento Antidopaje de la UEFA” y por “no presentarse inmediatamente en el Puesto de Control de Dopaje, artículo 21.10 (a) del Reglamento Antidopaje de la UEFA”. Los dos deberán pagar 5.000 euros de multa.

Al club catalán se le sanciona, además, por el lanzamiento de objetos por parte de sus aficionados, según rige el artículo 16(2)(b) RD, y también por el encendido de fuegos artificiales, según el artículo 16(2)(c) RD. Por lo primero deberá pagar 5.250 euros; por lo segundo, 2.500.

