Mujer es detenida por presunto espionaje frente a la Fiscalía en Mérida

Detienen a una mujer por presunto espionaje frente a la Fiscalía en Mérida

Funcionarios del Instituto Autónomo de la Policía de Mérida (@polimeridaoficial), adscritos al Centro de Coordinación Policial N° 1 de esa entidad, aprehendieron a una ciudadana en el municipio Libertador, tras visualizar cuidadosamente a una mujer que frente a la sede de la Fiscalía Superior en la avenida 4 Bolívar de la ciudad, tenía actitudes sospechosas.

La comisión policial se trasladó al lugar para verificar el hecho, sobre el que indicaron que la señalada mantuvo «una actitud agresiva mientras realizaba grabaciones en video frente a la institución», según detalla la minuta publicada en la cuenta oficial del organismo de seguridad en Instagram.

Ante esta eventualidad, los efectivos procedieron a solicitarle que los acompañara hasta la Unidad de Vigilancia y Patrullaje Ciclista para una inspección preventiva.

Durante el procedimiento, por parte de una funcionaria femenina,le realizó la revisión correspondiente a la ciudadana y le encontraron en posesión un teléfono celular marca Tecno / Spark con varios datos que procedieron a su posterior arresto y de los cuales, el Ministerio Público se hará cargo.

El hallazgo fue notificado a la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público, la cual ordenó la detención de la mujer por el presunto delito de espionaje en Mérida, por ello se reforzó la seguridad para que «este tipo de hechos no sigan ocurriendo»

Se espera que sea procesada y coordinar con la policía andina para protección de la Fiscalía Superior de la avenida Bolívar.

Con información de Notitarde