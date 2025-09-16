Muerte trágica en Queens: Conductor ebrio mata a venezolana de 16 años tras altercado

Una joven venezolana de 16 años, identificada como Jhoanny Gómez Álvarez, falleció la madrugada del sábado en Queens, Nueva York, tras ser atropellada intencionalmente por un conductor que presuntamente estaba ebrio. El trágico suceso ocurrió luego de un altercado entre el hombre y la familia de la adolescente.

El incidente se registró alrededor de las 4:15 a.m. a las afueras del restaurante «Prima Donna”, en el barrio de Elmhurst. Según los reportes policiales, Edwin Cruz Gómez, de 38 años, hizo comentarios de índole sexual a la joven, lo que desató una fuerte discusión con ella, su madre y otros familiares.

Tras la confrontación, Cruz Gómez subió su camioneta Chevy Suburban a la acera y arrolló a Jhoanny y a su madre. La joven quedó atrapada entre el vehículo y un poste, falleciendo en el lugar de los hechos. La madre fue trasladada al hospital Elmhurst, donde su condición es estable.

El hombre intentó huir, pero chocó contra un vehículo estacionado y fue detenido poco después. Cruz Gómez enfrenta múltiples cargos, incluyendo asesinato, homicidio vehicular, intento de asesinato y conducir bajo los efectos del alcohol.

La muerte de Jhoanny ha conmocionado a la comunidad venezolana en Nueva York. Residentes y allegados, han organizado vigilias en la zona para exigir justicia y mayores medidas de seguridad que protejan a los peatones en áreas concurridas. La Fiscalía del estado continúa con las investigaciones del caso.

Por: Edwin «Sports» Hevia

Con extractos de Notitarde