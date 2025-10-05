Muere a los 23 años el famoso alpinista Balin Miller mientras transmitía en directo su ascenso a El Capitán en el Parque Nacional Yosemite, en California

El joven alpinista de 23 años Balin Miller ha fallecido este miércoles mientras realizaba una transmisión en directo de su ascenso a El Capitán en el Parque Nacional Yosemite en California.

Miller se encontraba transmitiendo en un directo de TikTok su ascenso cuando sufrió el trágico accidente mientras sus seguidores lo observaban. El joven escalador había logrado completar el ascenso, no obstante, cuando se disponía a recuperar su mochila y sus cosas, este se resbaló y se precipitó, tal y como han contado algunos testigos en redes sociales.

«Con gran pesar debo decirles que mi increíble hijo Balin Miller murió durante un accidente de escalada hoy. Tengo el corazón destrozado. Lo amo tanto. Quiero despertar de esta horrible pesadilla», escribió su madre, Jeanine Girard-Moorman, en un comunicado en sus redes sociales.

Asimismo, el Servicio de Parques Nacionales confirmó que los guardabosques respondieron de inmediato y ya investigan las causas del accidente.

Miller estaba intentando completar la ruta Sea of Dreams, de 2.400 pies (730 metros), en solitario. Aunque utilizaba cuerda, sigue siendo considerado de alto riesgo este tipo de ascenso.

El escalador era considerado como una promesa mundial del alpinismo, habiendo completado la Slovak Direct del Monte McKinley en Alaska, una ruta muy complicada que consiguió realizar en 56 horas. También completó la Reality Bath, una escalada en hielo que llevaba 37 años sin que nadie pusiera conseguirlo.

Las redes sociales se han llenado de mensajes lamentando la muerte del escalador. «Te quiero amigo, todavía te voy a conseguir esas patatas fritas de Jack Spratts», «me siento tan honrado de estar en este post. Te amaré siempre», «oraciones para tu familia. Hablé de ti con todos mis amigos. Les hice saber quién era el siguiente. Moviste montañas mientras estabas aquí», han sido algunos de los mensajes de sus seguidores.

Hender «Vivo» González

Con información de 20minutos.com