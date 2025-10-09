“¡Mucho amor!”: La fórmula secreta de los comedores escolares en Lara

Las cocineras escolares son la columna vertebral de la alimentación en los centros educativos de Lara, una labor que va más allá de preparar comidas; es un acto diario de dedicación, amor y trabajo en equipo para asegurar que miles de estudiantes reciban un plato saludable y nutritivo.

El equipo de Noticias Barquisimeto conversó con dos de estas heroínas anónimas que, con esfuerzo madrugador, se encargan de alimentar el futuro del país.

18 años de experiencia y sazón para 780 estudiantes

Dilia Mendoza, cocinera del Liceo Bolivariano Sanará en el municipio Andrés Eloy Blanco, lleva 18 años de trayectoria en esta labor, incluyendo ocho en una institución de niños especiales. Su día comienza a las 5:30 a.m.

«La experiencia ha sido muy bonita», comenta Dilia, quien al llegar al comedor coordina una operación logística impresionante para atender a los 780 estudiantes de su nuevo liceo. Ella y su equipo de cuatro compañeras manejan grandes volúmenes: «Si es arroz, montamos 17 kilos. Si es pasta, son 10 kilos y 15 pollos», detalla.

El secreto del éxito, según Dilia, es el trabajo en equipo y la organización impecable: «Nos dividimos por parte y entre todas nos unimos… unas pican los aliños, unas acomodan la olla, ya todas sabemos lo que tenemos que hacer».

A pesar de la división de tareas, ella asegura que «todas somos las que colocamos el sazón en la comida». La jornada culmina a la 1:00 p.m., después de servir la comida que, según relata, «es muy buena y sabrosa, hasta ahora no ha habido quejas».

Alegría y dedicación como ingredientes principales

En el municipio Simón Planas, Johana García, de la Unidad Educativa Simón Bolívar, reafirma el compromiso de sus colegas. Ella y su equipo de seis personas (cinco mujeres y un hombre) llegan a las 6:00 a.m., impulsados por un motor esencial: el cariño.

«Llegamos al trabajo… con mucho amor y con dedicación para los niños, dándoles todo el amor y cocinándole lo más bueno», afirma Johana. Al igual que en Sanare, la clave es la rotación de tareas para evitar el agotamiento: «Unos días unos cocinamos y los otros pican los aliños, mantenemos limpia la cocina».

La institución atiende a 346 alumnos que, desde las 11:00 a.m., pasan por el comedor por secciones. Pero, para Johana, la mayor recompensa no es el descanso, sino la reacción de los comensales.

«Lo que más me gusta de mi trabajo es ver a los niños reír y alegres, porque le gustó la comida. Esa es la mayor satisfacción», concluye Johana, resumiendo el espíritu de estas mujeres que transforman ingredientes en sonrisas y nutrición día tras día.

Carla Martínez / Noticias Barquisimeto