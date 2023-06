Mssi está de celebración: Cumple 36 años y estos son los récords que tiene el Cracks Argentino

El astro del fútbol se encuentra al lado de su familia disfrutando de unas vacaciones antes de ir a Estados Unidos.

Lionel Andrés Messi Cuccittini, nacido un 24 de junio de 1987, en Rosario, Argentina, es considerado como uno de los mejores jugadores del mundo. Sus récords y cifras lo han llevado a lo más alto del fútbol internacional tras más de veinte años de carrera.

Entre sus impresionantes cifras es el único jugador que ha sido galardonado en siete ocasiones con el Balón de Oro, además de ser dos veces Balones de Oro en una Copa Mundial de la FIFA. Xavi y Lionel Messi

El astro argentino inició su carrera desde muy joven en Argentina, sin embargo, fue hasta los trece años de edad que tuvo la oportunidad de viajar a España, país que sin saberlo aún lo acogería por gran parte de su vida. Allí Barcelona abrió las puertas al que bsería el mejor jugador del Club de todos los tiempos.

Tras demostrar su gran capacidad para el fútbol y de superar un tratamiento por la enfermedad hormonal que le habían diagnosticado, el debut junto al primer equipo lo hizo en octubre de 2004 con tan solo 17 años, pero fue hasta la temporada 2007-08 que el jugador logró la adaptación total con el equipo y tras superar varias lesiones se convirtió en el titular indiscutible del club blaugrana.

En el 2009 obtuvo el primer Balón de Oro, reconocimiento que lo catalogaba como el mejor jugador de la temporada. Vestido con la camiseta del Barcelona, logró un total de 35 trofeos, entre los que se incluyen, diez de La Liga, cuatro de la UEFA Champions League y siete Copas del Rey. Desde su debut hasta la salida del club culé, Lionel Messi alcanzó una cifra de 778 partidos en los cuales aportó 672 goles y más de 260 asistencias, incluyendo todas las competencias. Lionel Messi del Barcelona en el banquillo. (Photo by Mike Egerton – PA Images via Getty Images) – Foto: PA Images via Getty Images

Por el lado de la Selección Argentina, Messi debutó en un partido amistoso ante Hungría y curiosamente tan solo pudo estar en cancha 43 segundos debido a que en una jugada le dio un manotazo al rival y fue expulsado al ser considerado una agresión. Al respecto, Lionel comentó años después en una entrevista al canal TyC Sports que “Tenía 18 años, pensaba que no volvía nunca más a la Selección. Se te cruzan un montón de cosas a la cabeza. Hoy es amarilla eso. Viste que cualquier manotazo, sin intención, es amarilla. Pero ahí ni lo toco”, recordó.

Tras la salida por diferentes desacuerdos con los directos del club, Messi junto a su familia fueron recibidos en el PSG, pero su estadía duró tan soló dos temporadas debido a varios factores, entre los que se incluyen su familia y nivel futbolístico. El futuro del campeón del mundo en Qatar 2022 fue definido hace algunos días cuando el mismo jugador confirmó que iría al Inter de Miami en Estados Unidos.

Por primera vez desde hace muchos años, Lionel Messi comparte su cumpleaños al lado de su esposa y de sus hijos disfrutando de unas vacaciones en su ciudad natal, situación que no se presentaba debido a las responsabilidades que tenía el futbolista con sus respectivos equipos o selección nacional.

Estos son algunos de los récords y cifras de Leo Messi

–Máximo ganador del Balón de Oro al mejor futbolista del año: siete veces

·Máximo goleador histórico con un mismo equipo (672 goles con el Barcelona). Lionel Messi posa con su trofeo después de ser galardonado con el ‘Ballon d’Or’ (Balón de Oro), premiando al mejor futbolista europeo del año. (Photo by liewig christian/Corbis via Getty Images) – Foto: Corbis via Getty Images

–Dos veces ganador del Premio The Best de la FIFA

–Máximo goleador en un mismo año (91 goles en 2012).

–Dos veces ganador al Premio Laureus al mejor deportista del año

–Seis veces ganador de la Bota de Oro

–Ocho veces MVP La Liga de España

·Máximo goleador histórico de La Liga (474 goles).

·Máximo goleador del siglo XXI.

–Seis veces máximo goleador de la Champions

–Dos veces MVP de la Copa América

·Récord Guiness goleador en un año natural (91 goles).

·Máximo goleador histórico de la Selección Argentina (103 goles).

·Máximo goleador histórico de selecciones en Sudamérica (103 con Argentina).

Todos los títulos que consiguió en el Barcelona

–Champions League (3)

–La Liga de España (10)

–Copa del Rey (7)

–Mundial de Clubes (3)

–Supercopa de Europa (3)

–Supercopa de España (8)

