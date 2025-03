¡Mr. Champions es insaciable!: Al Nassr venció a Esteghlal con goles de Cristiano «CR7» Ronaldo y Jhon Durán 3-0

Al Nassr avanza a los cuartos de la competición asiática, gracias a un gol de Cristiano Ronaldo y un doblete de Jhon Durán.

Al Nassr aterrizaba en el duelo de octavos de final de la Champions de Asia contra Esteghlal con necesidad de victoria. En el partido de ida, habían acabado con un decepcionante 0-0. En aquel enfrentamiento, Cristiano no viajó a Irán, debido a que el club no podía garantizar su seguridad. El elenco de Pioli notó negativamente su ausencia. No podían fallar en la vuelta y acabaron cumplieron con creces. Pasaron por encima de su rival con un contundente 3-0 sin apenas sufrimiento. Cristiano volvió a dar una exhibición, acompañado de un Durán que está marcando diferencias desde que pisó Arabia Saudí.

Leer También: El arquero Vinotinto Wuilker Fariñez regresa al fútbol Colombiano con las Águilas Doradas de Rionegro

Los saudíes arrancaron el partido siendo conscientes de lo que tenían en juego. Dominaron desde el primer instante y se volcaron en campo rival. Consiguieron adelantarse rápido en el marcador, gracias a un error garrafal de Esteghlal en salida de balón. Durán se aprovechó y marcó, haciendo una ‘picadita’ sobre el portero en el minuto 9′. Al Nassr no se conformó y siguieron asediando la portería rival. Cristiano Ronaldo fue el jugador que más incidió, pero no logró convertirlo en gol. Hasta que un taconazo suyo dio pie a un penalti a favor provocado por Sadio Mané. El portugués fue el encargado de ejecutarlo. Lo hizo a las mil maravillas. Anotó el penalti a lo Panenka para acercar a su elenco un poco más a los cuartos de final de la Champions (27′). Una tarjeta roja de Ahmad revisada por el VAR al borde del descanso puso las cosas aún más fáciles para el cuadro de Pioli.

El club de Riad salió de vestuarios con la premisa de acabar con las esperanzas de los iraníes. Durán, Cristiano y Mané pusieron a prueba a Hosseini de todas las formas posibles. El portero respondió con varias paradas de mucho mérito. El tanto llegó cuando menos lo estaban mereciendo. Ronaldo armó un contraataque que fue finalizado a la perfección por Jhon Durán (84′).

El colombiano firmó un doblete que permite a su equipo avanzar hasta los cuartos de final de la Champions de Asia. Cristiano Ronaldo pone así fin a una mala racha de resultados. Enlazaban dos empates consecutivos. Su siguiente rival en el torneo se definirá por sorteo. El astro portugués sueña con levantar una nueva Champions.

Hender «Vivo» González

Con información de Diario AS