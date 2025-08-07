MP imputa a Zhyara González la mujer que se hizo pasar por candidata a la alcadía de la Guayana Esequiba

Zhyara González es señalada por los delitos de valimiento de relaciones e influencias, estafa agravada continuada y usurpación de funciones.

Zhyara González será imputada por el Ministerio Público (MP) por los delitos de alardamiento o valimiento de relaciones e influencias, estafa agravada continuada, usurpación de funciones y falta de atestación ante funcionario público, informó el fiscal de la República Tarek William Saab.

De acuerdo al fiscal Saab, González «se hacía pasar por candidata a la Alcaldía de la Guayana Esequiba, solicitando grandes sumas de dinero y materiales de construcción a los fines de lucrarse ilícitamente».

La imputada fue detenida el pasado mes de julio en el sector Centro del municipio Caroní, en un operativo conjunto entre la Policía Nacional Bolivariana (PNB) del estado Bolívar y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Guayana Esequiba.

Durante el procedimiento, se incautaron tres teléfonos celulares y un vehículo marca Chery, modelo Arauca, color gris, presuntamente utilizados para cometer los actos delictivos.

