MP acusó a locutor zuliano por actos lascivos

Este lunes el Ministerio Público (MP) acusó al locutor zuliano, Lenin Rojas, por varios delitos de agresión sexual contra una joven.

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, dio a conocer los detalles a través de su cuenta en la red social Twitter. Según el funcionario, la acusación responde a la denuncia presentada por la ciudadana María Virginia Montiel en 2021. De acuerdo con las declaraciones de la mujer, Rojas la agredió en reiteradas ocasiones.

Leer también: Hallan cadáver de un hombre en el río Guaire

El titular del MP afirmó que al locutor zuliano se le acusó de delitos de agresión sexual por actos lascivos, acoso y hostigamiento.

En días recientes Montiel Rincón de 20 años de edad, difundió a través de sus redes sociales, un video donde relataba el abuso sexual cometido por el acusado. En su testimonio contó que fue violada por Rojas en 2020.

«Llevo dos años en un proceso legal, llevo dos años donde mi voz no ha sido escuchada. Dos años donde no se me ha hecho justicia todo porque este señor es una persona influyente», expresó.

La joven también aseguró que el locutor de la emisora OK101FM, también ha agredido a otras mujeres que por temor no se han atrevido a denunciarlo. Sobre este punto, mencionó a la ciudadana Lucía Di Vita quien también presentó otra denuncia pública contra Lenin Rojas.

Con informaciòn de: VN