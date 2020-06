Movistar afirmó que continuará sus operaciones en Venezuela. José Luis Rodríguez Zarco, su presidente, desmintió los rumores del cierre de la empresa de telecomunicaciones.

“Quien me conoce sabe que yo no hago declaraciones de ese tipo jamás. Mi misión aquí es trabajar con mis compañeros, conservar la compañía y además comunicar a los venezolanos. Aquí estamos y aquí vamos a seguir. Además, me encanta el Caribe, así que no me voy a ir”, indicó.

En cambio, anunció en una entrevista ofrecida al periodista José Gregorio Silva en El Diario que se mantienen realizando fuertes inversiones.

Rodríguez Zarco detalló que Movistar desplegó 197 nodos de su red 4G+, que le permitirá reforzar la cobertura en Caracas, Barquisimeto, Maracaibo y Maracay.

“Nuestro compromiso con el desarrollo de las telecomunicaciones en Venezuela, y eso te lo digo yo que soy su presidente, es inquebrantable y va a seguir así. Queremos hacer más, pero esto solo es posible en la medida en la que podamos equiparar el valor de nuestros servicios y mantenerlo en el tiempo”, manifestó.

Asimismo, comentó que se requiere una inversión de entre $50.000.000 y $200.000.000 al año para que la compañía esté al nivel de otras filiales.

“Necesitamos invertir profundamente porque este es un sector de capital intensivo. A nadie se le escapa que una tecnología que estamos aplicando en un momento determinado deba hacerte replantear todo tu núcleo de inversiones ante la aparición de nueva tecnología”, dijo.

Rodríguez Zarco expresó que cobrar las tarifas en dólares daría estabilidad a la compañía para mantener las inversiones necesarias y llegar a muchas más ciudades.

Movistar afirmó que continuará sus operaciones en Venezuela. Ademas, su presidente, agregó que los precios de la región no se pueden aplicar en Venezuela, dada la situación económica actual.

“Es verdad que si pudiéramos reflejar el precio al tipo de cambio sería muy saludable para nosotros (…) y sería importantísimo porque podríamos acometer inversiones muy superiores a las que estamos haciendo”, dijo

Asimismo, consideró que las tarifas del servicio de Movistar en Venezuela podrían ubicarse entre 2 y 2,5 dólares o su equivalente al tipo de cambio.

Resaltó que todo lo que ingrese como consecuencia de la subida de precios, “sea la que fuere, sea la que nos dé el órgano regulador (CONATEL), lo vamos a llevar a inversiones. Lo vamos a llevar a mejorar la calidad, a mejorar la velocidad, es nuestra responsabilidad”.

Información: Sumarium