Mover afirma que «no tiene sentido» participar en recolección de firmas para el revocatorio

El Movimiento Venezolano por el Revocatorio (Mover) rechazó las condiciones que impuso el Consejo Nacional Electoral (CNE) la noche del 21 de enero para la recolección de firmas que permitiría la activación de un referendo contra el gobernante Nicolás Maduro.

En una rueda de prensa virtual, Nicmer Evans y César Pérez Vivas, representantes de Mover, rechazaron el comunicado del CNE y aseguraron que pese a querer participar y activar el proceso, reconocen que es «físicamente imposible» recoger las firmas necesarias solo con 1.200 máquinas repartidas en todo el país durante 12 horas.

Están violando todas las normativas humanamente qué estructura política o institucional tiene la capacidad de mover a 4.3 millones de personas de un día para otro a centros desconocidos. Es un absurdo absoluto, y no vamos a participar de un absurdo», aseveró Evans.

Dijo que tienen la capacidad de movilizar a los votantes pero no existen condiciones para ello. También aclaró que no desisten del proceso revocatorio, pero reiteró que en las condiciones actuales, no hay garantías para los ciudadanos.

La noche del 21 de enero, el CNE publicó un comunicado donde se disponen 1.200 centros desde las 6:00 am hasta las 6:00 pm para el proceso de recolección de firmas en los estados. Las organizaciones promotoras del referendo deben recoger 20% del registro electoral en cada estado para que el proceso avance a una siguiente etapa,

Evans insistió en que el proceso, tal como está planteado hasta la mañana del sábado 22 de enero, «es un absurdo» porque a pesar de que ya están documentos como las planillas para las firmas y postular testigos «no sabemos dónde van a estar. ¿Cómo vamos a activar testigos si no sabemos dónde están los puntos?».

El representante de Mover también rechazó que el poder Electoral no tome en cuenta medidas de bioseguridad, debido al repunte de casos de covid-19 en todo el país debido a la variante ómicron.

Evans dijo que el sistema el sistema dominado por Maduro «no es el que va a determinar la agenda social y política de Venezuela. Somos los venezolanos los que vamos a determinar nuestras agendas, nuestros tiempos. Es una gran bufonada, y esto traerá consecuencias inevitables e irreversibles sobre el poder Electoral y las que ya existen contra el sistema político que impera en el país».