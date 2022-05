MotoGP: Los daños colaterales de la huida de Suzuki

Se van dos motos campeonas de la parrilla y el equipo que lidera la clasificación 2022, aunque Aprilia podría cubrir el hueco poniendo dos más en pista o algun equipo independiente quedarse el material a lo Hayate en 2009 con el de Kawasaki, y el ‘mercato’ de pilotos, también de técnicos, ahora salta por los aires.

Leer También: ¡Suzuki abandonará el Mundial de MotoGP al final de este 2022!

El Mundial de MotoGP sigue en estado de shock con la decisión irrevocable del Consejo de Administración de Suzuki Motor Corporation, que aún han de comunicar oficialmente desde Hamamatsu, de abandonar la competición de MotoGP al final de la presente campaña. No es la primera vez que adoptan una medida de este calibre y de forma unilateral, pero esta vez ha sido totalmente inesperada no solo para sus empleados sino hasta para los rectores del campeonato. El Suzuki Ecstar es el líder de la clasificación por equipos con 16 puntos sobre Aprilia Racing y hasta Jerez Alex Rins era colíder de la clasificación de pilotos.

Antes del comunicado oficial, Dorna ya ha salido al paso recordando a Suzuki «que las condiciones de su contrato para correr en MotoGP no le permiten tomar esta decisión de forma unilateral», con lo que tendrán que llegar a un acuerdo económico amistoso para romper el contrato y de momento no se contemplan medidas legales.

Carmelo Ezpeleta siempre ha defendido que la parrilla ideal debe ser de 12 equipos y 24 motos que es la que habían conseguido para este inicio del periodo 2022-26, aunque ante la imposibilidad de Suzuki y Aprilia de tener un equipo Factory y uno privado que era su ideal Ducati había salido al rescate con cuatro equipos y ocho motos en parrilla que tampoco es lo más ideal, pero de momento la pequeña fábrica italiana de Borgo Panigale se lo puede permitir.

Un nuevo equipo a lo Hayate con Kawasaki o Aprilia pone dos más

Ahora con la huida de Suzuki habrá que ver qué fábrica se hace cargo de poner las dos motos en pista que van a faltar -«Dorna sigue recibiendo un alto nivel de interés por parte de varias fábricas oficiales y equipos independientes que buscan unirse a la parrilla de MotoGP» han puntualizado-.

Lo más plausible es que sea Aprilia quien se encargue de poner esas dos motos extra, a ellos también les interesa seguir creciendo técnicamente, pero detrás hay otro movimiento extra ya que WithU RNF, ahora cliente de Yamaha y con solo contrato para 2022, querría pasarse a Aprilia -más asequible además que su sponsor principal es italiano-.

Pero en cualquier caso algún equipo independiente nuevo es necesario, ya sea para tomar esas dos motos satélite de Yamaha o, para en caso que Noale no pudiera poner dos motos más en parrilla, tratar de hacer un apaño como en 2009 sucedió cuando Kawasaki abandonó el Mundial y se quedó el material el equipo privado Hayate formado por ex del equipo verde encabezados por el técnico Andrea Dosoli. De hecho en 2011 lo intentaron los ex Suzuki, su entonces director de equipo Paul Denning y el project Leader Shinichi Sahara, pero fue inviable. En cualquier caso el golpe es duro porque se van dos motos factory campeonas hace apenas dos años.

El ‘mercato’ 2022 explota

Otro daño colateral para el campeonato tiene que ver con el ‘mercato’ de pilotos ya que 2022 era clave para el 90% de ellos cuyos contratos expiran, son todos salvo Marc Márquez, Brad Binder, Franco Morbidelli y Pecco Bagnaia, el único que ha suscrito contrato este 2022, el resto los tenían atados de antemano.

Ahora con dos motos competitivas menos todo salta por los aires y varios pilotos con solera se pueden encontrar ahora en un compromiso serio. De entrada Fabio Quartararo ya no va a poder seguir jugando al gato y al ratón con Yamaha -no se descarta un anuncio para Le Mans, su GP de casa- y un campeón como Joan Mir no ha de tener problemas para ser ubicado sobre una moto competitiva -se habla de Repsol Honda en detrimento de Pol Espargaró-, pero su prioridad era renovar. Y ahora Àlex Rins, piloto que llegó a Jerez como colíder del Mundial, es otro agente libre cuando lleva vestido de azul Hamamatsu desde 2017 y lo tenía ya todo perfilado para seguir.

Pero para aquellos que tenían pretensiones de arrancar un contrato al alza jugando con otras ofertas sus opciones se desvanecen y otros que apostaban por un cambio de aires ahora van a ver que fuera va a hacer mucho frío. Incluso Ducati que siempre había declarado que no iba a pescar fuera se lo ha repensado.

Y luego está un centenar de empleados en las carreras por Suzuki, técnicos, mecánicos, marketing y comunicación que también se quedarán sin empleo, normalmente los contratos son anuales, pero en el caso del team mánager Livio Suppo, que llegó al equipo en febrero, su contrato era multianual. Ellos pueden considerarse ‘privilegiados’ al darles margen de maniobra. En 2011 Suzuki finiquitó el equipo en noviembre al término de la campaña y se quedaron tirados.

Mundo Deportivo