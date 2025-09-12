Moscú, Rusia: El Kremlin apunta a una «pausa» en las negociaciones de paz con Ucrania

El portavoz Dmitri Peskov recalcó que los países europeos «están interfiriendo» en el proceso de conversaciones para intentar lograr un fin a la guerra desatada en febrero de 2022.

El Kremlin apuntó este viernes a una «pausa» en las negociaciones entre las delegaciones de Rusia y Ucrania y recalcó que los países europeos «están interfiriendo» en el proceso de conversaciones para intentar lograr un fin a la guerra desatada en febrero de 2022 a causa de la invasión rusa del país europeo.

«Los canales de comunicación existen, están establecidos. Nuestros negociadores tienen la oportunidad de comunicarse a través de ellos, pero por ahora es probablemente más apropiado hablar de una pausa», indicó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

«La parte rusa mantiene su disposición a continuar el camino del diálogo pacífico y buscar vías para resolver la situación, pero el hecho de que los europeos están interfiriendo es algo cierto», manifestó, antes de resaltar que «esto no es un secreto para nadie».

Asimismo, insistió en que los resultados de estas negociaciones no pueden ser inmediatos y mencionó que «uno no debe llevar gafas de color de rosa» a la hora de analizar la situación sobre el terreno, según recogió la agencia rusa de noticias TASS.

«Uno no puede llevar gafas de color de rosa y esperar que este proceso de negociaciones derive en resultados fulminantes», explicó, en medio del aumento de las críticas desde Kiev por la reciente intensificación de los ataques rusos contra Ucrania a pesar de los llamamientos internacionales a un alto el fuego y un acuerdo de paz.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión