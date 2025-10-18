Monseñor Raúl Biord sobre canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles: «Es un testimonio de fe y esperanza»

El Arzobispo de Caracas invitó a la población a seguir el ejemplo de ambos santos, afirmando que “su santidad nos impulsa a vivir con fe, diálogo y amor al prójimo».

La canonización del Dr. José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles, este domingo 19 de octubre en el Vaticano, es una «celebración histórica que enorgullece a todo el país» y un «es un testimonio de fe y esperanza para Venezuela», afirmó el Arzobispo de Caracas, Monseñor Raúl Biord Castillo.

En vísperas de la solemne ceremonia que será presidida por el papa León XIV en la Plaza de San Pedro, Monseñor Biord destacó el profundo significado espiritual y social de la canonización de los primeros santos venezolanos.

«Esta canonización es un mensaje de esperanza y paz que necesitamos en Venezuela», aseveró.

Asimismo, recordó que José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles «se entregaron al servicio de los más necesitados», haciendo de su legado un llamado a la acción y la solidaridad.

El Arzobispo de Caracas detalló que, durante los actos en Roma, se rendirá un tributo especial al legado de los nuevos santos:

-José Gregorio Hernández: Será reconocido como copatrón de la paz de la Universidad Lateranense, un honor que resalta «su incansable labor como médico y su espíritu de reconciliación».

-Madre Carmen Rendiles: Su legado, según Monseñor Biord, subraya a «una mujer que educó y formó a generaciones, sembrando valores cristianos por todo el país».

Durante la ceremonia, el Arzobispo invitó a la población a seguir el ejemplo de ambos santos, afirmando que “su santidad nos impulsa a vivir con fe, diálogo y amor al prójimo, claves para el futuro de Venezuela”.

La ceremonia de canonización de este domingo 19 de octubre, programada para las 10:30 a.m. (hora de Roma), marcará un hito al convertir a José Gregorio Hernández, el «Médico de los Pobres», y a la Madre Carmen Rendiles, fundadora de la Congregación Siervas de Jesús, en los primeros santos venezolanos.

