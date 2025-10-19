Monseñor Edgar Peña desde Roma: «No hay un Venezolano que no sea devoto del Dr. José Gregorio Hernández»

El representante venezolano en El Vaticano ratificó que el doctor JGH y Madre Carmen Rendiles son «una bendición para todo el pueblo» venezolano.

Desde el Simposio de la Santidad en Roma, Italia, el venezolano monseñor Edgar Peña Parra, conocido como «el número 3 del Vaticano» y Sustituto de la Secretaría de Estado del Vaticano, ofreció unas palabras en exclusiva para Globovisión, asegurando que es devoto del próximo santo y que «no hay un venezolano que no sea devoto de José Gregorio»

«He hablado de José Gregorio, es una felicitación a Venezuela» dijo monseñor, ratificando que tanto «el médico de los pobres» y Carmen Rendiles, «los dos primero santos son una bendición para todo el pueblo y testigos de paz para el mundo».

Finalmente, mandó un saludo al país y expresó que espera que la canonización sea «una bendición de que se concretice en cada venezolano».

