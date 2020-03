Mónica Valencia: “Soy una embajadora del turismo larense”

Era su primera experiencia, Mónica Valencia nunca se imaginó hasta escuchar su nombre por segunda vez y ser guiada por una de sus compañeras, que sería la Reina del Turismo en Lara durante este año 2020. Su “sueño” se hizo realidad en la elección efectuada en el Teatro Juares por la Corporación de Turismo del estado Lara (CORTULARA).

¿Dos veces? Ella no escuchó al momento: “No escuché cuando Gregorio Valles dijo mi nombre, luego lo repitieron y la candidata de Morán que estaba a mi lado me dijo, Jiménez eres tu”, expresó Valencia, llena de alegría por haber obtenido esta Corona.

Como “caótico” y “emocionante”, calificó la ganadora de la Corona del Turismo el concurso: “Nunca había estado en un concurso de belleza, todo el mundo corriendo y también al ser la primera vez, sentí mucha emoción”, puntualizó la candidata que representó al Municipio Jiménez.

Dedicada al estudio y al trabajo

La joven de 21 años es estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad Fermín Toro de El Ujano y además atiende un negocio familiar: “Tenemos una óptica, nací allí y conozco prácticamente todo con respecto a los lentes”, afirmó Mónica Valencia.

Refiriéndose al estudio, Valencia señaló que le encanta su carrera de Ciencias Políticas y hasta ahora ha sido una gran experiencia poder adquirir conocimientos en la casa de estudios antes mencionada, permitiéndole esto desenvolverse de forma adecuada en distintos espacios.

“No tengan miedo, pena, ni les de vergüenza”

Así les hizo saber la Reina del Turismo a las chicas que deseen incursionar en el mundo de los concursos de belleza: “Los estereotipos se están rompiendo, las barreras están quebrándose y no hay límites para participar en estos concursos, si desean algo pues háganlo”. Anunció.

De este modo, agregó que ella estaba probando en este concurso y resultó sorprendente haber ganado: “¿Qué? Pensé dentro de mi”, no se lo creía pero dio gracias por el apoyo recibido y ahora va a encargarse de enaltecer a la región larense.

Espera que Lara sea potencia turística

“Para mi la mejor forma de proyectar el turismo es con un mensaje positivo y alegre, mostrando algo diferente y generar curiosidad a las personas”, dijo Valencia, invitando a los mismos larenses a conocer su entidad.

Seguidamente, añadió que en Lara es muy viable impulsar las visitas: “Habían muchas cosas que yo no conocía y de verdad podemos ser una potencia turística en el país”, acotó la Reina, exaltando el gentilicio como herramienta fundamental para lograr el cometido.

Ambientalista

Una chica con mucha ética, amante de los animales y que no ingiere carne: “Lo hago por mi salud y también por ética ya que soy defensora del ambiente”, añade Valencia, explicando que en su dieta no va incluida ningún tipo de carne para la conservación de la fauna.

Espera junto a la Gobernadora del estado Lara, Carmen Meléndez, atraer turistas a la entidad.

Lic. Daniel Oviedo / Prensa CORTULARA