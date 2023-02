Modelo barquisimetana Ninoska Vásquez tras audiencia: «Hoy ha sido uno de los días más difíciles de mi vida»

La modelo Ninoska Vásquez Álvarez, Miss Earth Venezuela 2017, reapareció en las redes sociales luego de que el 20 de febrero se celebrara la audiencia para evaluar su extradición de España a México.

Las autoridades mexicanas la solicitan por su supuesta implicación en trata de mujeres para la prostitución. Algo que ella niega y que asegura es un montaje por parte de su expareja, el empresario mexicano Francisco Javier Rodríguez Borgio.

«Hoy ha sido quizás uno de los días más difíciles y conmovedores de mi vida. La exposición y enfrentamiento a situaciones insólitas y a la justicia de esta manera no ha sido agradable», comenzó diciendo en un texto que compartió en su cuenta de Instagram.

La modelo aseguró que esta situación no solo la afecta a ella, sino también a sus seres queridos. «Ver a la gente que amo experimentar estas vivencias no estaba en mis planes. Y aunque he estado segura del amor que me tiene mi familia, lo he ratificado, así como la existencia de la amistad verdadera», dijo.

Ninoska Vásquez, nombre con el que es reconocida públicamente, aseguró que actualmente recibe apoyo de psicólogos y psiquiatras para sobrellevar la situación.