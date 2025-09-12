MLB:´El Llanero Margariteño´ Anthony Santander de Azulejos de Toronto volvió de la lesión con jonrón en Triple-A

El jardinero venezolano espera regresar pronto al primer equipo de la franquicia canadiense.

Después de poco más de tres meses sin ver acción, consecuencia de una lesión, Anthony Santander fue reactivado este 11 de septiembre, a pocas semanas para que finalice la temporada 2025 de Grandes Ligas.

Esta es una excelente noticia para Azulejos de Toronto, equipo al que pertenece tras concretar su firma en la agencia libre de conectar 44 jonrones con Orioles de Baltimore en 2024. Sin embargo, todavía hay que aguardar para verlo en MLB.

Por el momento, el jardinero venezolano inició su proceso de recuperación en la filial Triple A de la franquicia canadienses. Allí ocupó el rol de bateador designado, siendo segundo en el orden de los Buffalo Bisons, quienes perdieron 8-7 ante Red Wings de Rochester.

El venezolano ganó la mayoría de los duelos

No obstante, lo más importante fue el hecho de que Anthony Santander haya retornado a la acción como él lo sabe hacer, llevando la pelota lo más lejos posible, incluso alguna veces más allá de la barda, como sucedió en esta ocasión.

El venezolano marchó de 3-1, con ese único cuadragular solitario que sirvió para anotar una e impulsar otra, llegando incluso a embasarse en otras dos oportunidades mediante boletos. De esta manera culminó el que fue su primer juego en Triple A desde 2019.

Azulejos de Toronto se ilusiona con la vuelta de Anthony Santander

Un excelente regreso para Anthony Santander que sin duda sano puede ser vital para la causa de los Azulejos de Toronto, equipo que actualmente es líder de la División Este de la Liga Americana, superando incluso a Yankees de Nueva York y Medias Rojas de Boston.

Durante el tiempo que estuvo dentro del lineup de Toronto, el venezolano bateó para .179, con seis cuadrangulares, cinco dobles, 18 carreras impulsadas y 14 anotadas en 50 compromisos.

Hender «Vivo» González

