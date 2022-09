MLB: Yankees de Nueva York contemplan designar para asignación a Aroldis Chapman

Los Yankees de New York están considerando designar para asignación al cubano Aroldis Chapman en la MLB-Grandes Ligas.

Los Yankees de New York están considerando designar al relevista cubano Aroldis Chapman para asignación, según Joel Sherman del New York Post. Cabe destacar que dicho equipo tampoco tiene en mente traer de vuelta al siete veces All-Star cuando se convierta en agente libre después de la temporada 2022.

En dado caso que sientan que no les va a ser útil en los playoffs, no tiene caso mantenerlo en el roster si de igual forma no lo van a incluir en el roster para la postemporada y es agente libre al final de la misma.

El zurdo en apuros ha registrado los peores números de su carrera en todos los ámbitos, incluida una efectividad de 4.36, WHIP de 1.42 y 10.4 K / 9. El hombre de 34 años perdió su trabajo de cierre y ha lidiado con múltiples lesiones.

Aroldis Chapman tiene una efectividad de 2.91, 448 ponches y 153 salvamentos en 311 apariciones desde que se unió a Los Yankees de New York antes de la campaña de 2016. Fue cambiado a los Cachorros de Chicago esa temporada y ayudó al equipo a ganar una Serie Mundial antes de regresar a Nueva York en la agencia libre.

En el 2016 Los Yankees de New York cambiaron a Chapman a Los Cubs de Chicago y volvieron a dar con el cuándo fue a la agencia libre por primera vez en su carrera, lo convirtieron en el relevista mejor pagado en la historia de Las Grandes Ligas y agradecieron su disponibilidad de volver al equipo. Sin embargo, todo eso queda atrás cuando las leyes del negocio están en el medio.

