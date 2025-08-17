MLB: William Contreras pega jonrón, pero termina racha de victorias de Cerveceros de Milwaukee

El careta criollo puso en ventaja momentáneamente a los suyos con un out en el noveno inning.

Los Cerveceros establecieron el sábado un nuevo récord de victorias para la franquicia (14), y este domingo, a dos outs de que los Rojos acabaran la seguidilla, el venezolano William Contreras pegó jonrón con corredor a bordo -su noveno del año- para poner a su equipo en ventaja en la parte alta de la novena entrada.

Sin embargo, la racha de todos modos terminó, pues los Rojos empataron en la baja de ese noveno inning y en el 10mo, Austin Hays pegó sencillo con las bases llenas para engomar a T.J. Friedl y dejar en el terreno a los ‘lupulosos’. La pizarra final en el Great American Ball Park fue de 3-2.

Graham Ashcraft se llevó la victoria (7-4), mientras que Grant Anderson cargó con la derrota (2-4) su segunda oprtunidad de salvado desperdiciada. José Quintana, que se convirtió en el primer colombiano en llegar a 1.800 ponches, se fue sin decisión luego de lanzar 6.1 innings de una carrera y cuatro ponches.

Por Milwaukee, Andruw Monasterio se fue de 3-0 con ponche y William Contreras de 4-1 con anotada y dos producidas, para llegar a 61.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder