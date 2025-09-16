MLB: Tres Venezolanos serían candidatos al Guante de Oro en la temporada 2025 de Las Grandes Ligas

Andrés Giménez, Wilyer Abreu y Maikel García, todos en la Americana, son los venezolanos con opciones de ganar el galardón.

Quedan dos semanas de acción en la temporada regular 2025 de la MLB y, por ello, se han ido revelando los nombres de los «posibles ganadores» en distintos premios, como lo son los Guantes de Oro que tienen a tres venezolanos como candidatos.

Casualmente, los tres peloteros criollos que salieron con ventaja en la nueva encuesta de MLB.com son parte de la Liga Americana, siendo Andrés Giménez (Toronto), Maikel García (Reales) y Wilyer Abreu (Boston) los que se llevarían la distinción.

El segunda base de los Azulejos se llevaría su cuarto Guante de Oro seguido y nadie tiene más Outs por Encima del Promedio (OAA, por sus siglas en inglés) que los 62 del venezolano.

El antesalista de Kansas City, por su lado, se lo llevaría en la tercera, pues es un ejemplo de cómo cubrir la «esquina caliente. Y es que encabeza a los antesalistas del Joven Circuito con Valor de Carreras de Fildeo de +11 y OAA de 14. Si lo gana, sería su primero en su cuarta temporada en MLB.

Por otro lado, el jardinero de los Medias Rojas se lo llevaría en el jardín derecho. Es el segundo patrullero en todas las Ligas Mayores con más atrapadas de cinco estrellas (ocho), detrás de Pete Crow-Armstrong. Además, su fuerza promedio del brazo es de 94.3 millas por hora, lo que lo ubica en el 98vo percentil. Y busca su segundo Guante de Oro tras el obtenido el año pasado.

Guantes de Oro por posición en MLB

Primera base

Americana: Ty France, Mellizos/Azulejos.

Nacional: Matt Olson, Bravos.

Segunda base

Americana: Andrés Giménez, Azulejos.

Nacional: Nico Hoerner, Cachorros.

Tercera base

Americana: Maikel García, Reales.

Nacional: Ke’Bryan Hayes, Piratas/Rojos.

Campo corto

Americana: Bobby Witt Jr., Reales.

Nacional: Masyn Winn, Cardenales.

Jardín izquierdo

Americana: Steven Kwan, Guardianes.

Nacional: Isaac Collins, Cerveceros.

Jardín central

Americana: Ceddanne Rafaela, Medias Rojas.

Nacional: Pete Crow-Armstrong, Cachorros.

Jardín derecho

Americana: Wilyer Abreu, Medias Rojas.

Nacional: Fernando Tatis Jr., Padres.

Utility

Americana: Mauricio Dubón, Astros.

Nacional: Otto López, Marlins.

Lanzador

Americana: Max Fried, Yankees.

Nacional: Logan Webb, Gigantes.

