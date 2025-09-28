MLB: ¡Tanta inversión para nada! Mets de Nueva York del manager Larense Carlos Mendoza quedan fuera de la Postemporada 2025

La escuadra neoyorquina se despide de toda posibilidad de acceder al Comodín de la Liga Nacional.

Este domingo concluye oficialmente la temporada regular de las Grandes Ligas con dos duelos clave de cara al último cupo de la clasificación a la Wild Card de la Liga Nacional: Mets de Nueva York contra Marlins de Miami y Rojos de Cincinnati contra Cerveceros de Milwaukee.

Los neoyorquinos se encontraban obligados a ganar y ligar una derrota de Cincinnati en casa con la finalidad de romper el empate entre ambos equipos y poder acceder a la Postemporada. El segundo escenario se daría, mientras que el primero no.

Los Rojos caerían en el Great American Ball Park por cuatro carreras por dos, mientras que los Mets serían blanqueados por los Marlins por cuatro a cero, quedando oficialmente fuera de la contienda por entrar a la Serie de Comodín.

Ambos equipos finalizaron con récord de 83 triunfos y 79 derrotas, igualando en la última casilla en la pelea por la Wild Card. Sin embargo, la serie particular favoreció a Cincinnati por cuatro juegos a dos, asegurando estos últimos su clasificación.

El equipo de Carlos Mendoza queda eliminado en la última jornada de acción en las Grandes Ligas, aun cuando se trata del segundo equipo con salarios más altos con 339 millones de dólares y grandes figuras como el Dominicano Juan José Soto.

Del mismo modo, tuvo unos últimos dos meses difíciles que le hicieron rezagarse hasta la última posición entre los equipos que peleaban el Comodín. Por su parte, los Rojos de Cincinnati consiguieron una impresionante remontada hasta igualar con los Mets y asegurar su boleto por serie particular.

