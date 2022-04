MLB suspende a Tim Anderson de Medias Blancas de Chicago por empujar a un umpire y se perderá el Opening Day

El shortstop de los Medias Blancas de Chicago se perderá los primeros dos juegos de la temporada 2022 de MLB.

En septiembre de 2021 Anderson fue suspendido por MLB por hacer contacto físico con el umpire Tim Timmons en medio de una pelea entre los White Sox de Chicago y Tigres de Detroit ocurrida el 27 de septiembre de la Campaña pasada.

Inicialmente Anderson había sido suspendido por tres juegos, pero apeló la sanción de MLB, y esta la redujo dos juegos y $10 mil dólares, como anunció el jugador en su cuenta oficial de Twitter.

Anderson admitió haber empujado a Timmons durante el altercado, sin embargo aseguró que fue Timmons quien lo empujó y primero, y que estaba tan cerca que no alcanzaba a ver que se trataba del umpire.

“¿Has visto el vídeo? Me estaba empujando”, dijo Tim Anderson. “No me di cuenta de quién era porque estaba muy cerca [de mí], empujándome. ¿Cuál es tu reacción cuando alguien te empuja? Empujarlo para que se aleje de ti. Así que lo empujé y me di cuenta de que era él, pero en ese momento ya era demasiado tarde. Pero, sí, lo empujé. Pero él empezó. Él lo inició. Yo sólo lo empujé. Lo empujé porque estaba en mi espacio, demasiado cerca”, concluyó.

El campocorto estará fuera del lineup en los dos primeros juegos del equipo, incluyendo el Opening Day, contra – irónicamente – los Tigres de Detroit.

