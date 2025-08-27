MLB: ¡Sigue dando palo! Eugenio «Bolibomba» Suárez se encendió con Marineros de Seattle y despacha jonrón 42 del 2025 (+Video) 

El tercera base venezolano puso arriba a su equipo frente a Padres de San Diego.

Después de un inicio complicado en su regreso a Marineros de Seattle, parece que Eugenio «Bolibomba» Suárez ha tomado el ritmo que se espera de él, dando esos largos batazos que lo han caracterizado esta temporada.

Este 27 de agosto, Marineros tuvo una presentación vital en el T-Mobile Park de Seattle ante Padres de San Diego, ya que están luchando no solo por el comodín de la Liga Americana, sino también por la cima de la División Central.

El venezolano inició bien el compromiso, con un sencillo y un posterior robo de base, que le permitió anotar cuando Luke Raley enlazó un doblete que le dio ventaja parcial a los de casa.

«Geno» impulsó las cuatro de su equipo

Sin embargo, la gran huella de Eugenio Suárez en este compromiso la dejó en la parte baja del cuarto episodio, cuando le tocó batear nuevamente con par de hombres en las almohadillas.

Fue ahí que se lució ante los lanzamientos de Yu Darvish. «Geno» sorprendió al japonés haciéndole swing al primer pitcheo, dándole con solidez a un cutter a 91 millas por horas.

Su batazo hizo que la pelota recorra una distancia de 382 pies, la cual resultó suficiente para que abandone el terreno de juego, depositándose entre el jardín izquierdo y central, impulsando a Josh Naylor y Julio Rodríguez, para así colocar el juego 4-0 a favor de Seattle.

Eugenio Suárez toma ritmo con Marineros de Seattle

Este el cuarto bambinazo de Eugenio Suárez en los últimos siete compromisos y el número 42 de la presente temporada, la cual comenzó con Arizona Diamondbacks, pero fue cambiado en la fecha límite de traspasos a un equipo contendor a estar en Postemporada.

Además, el tercera base venezolano suma 23 dobles, 104 carreras empujadas, 78 anotadas y 113 imparables, con un promedio al bate de .238 y un porcentaje de slugging de .552 y un OPS de .862.

