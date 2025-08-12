MLB: Salvador «Salvy» Pérez sacó el jonrón 21 de la temporada y encabezó la remontada de Kansas City sobre Washington 7-4

El criollo llegó a 21 cuadrangulares en la temporada e impulsó la victoria de Royals.

El encuentro entre Nacionales de Washington y Reales de Kansas City culminó 7-4 a favor del equipo de Salvador «Salvy» Pérez, que vino de menos a más y ganó la pulseada en el Kauffman Stadium.

El primer golpe lo propinaron los Nacionales con un Jonrón en el primer turno de Josh Bell con un batazo elevado al jardín izquierdo con James Wood en circulación para el 2-0 inicial en la alta de la 1era entrada.

La respuesta de parte de Kansas City fue inmediata en la baja del 2do inning, con un sencillo remolcador que llevó al criollo Maikel García al plato. La segunda carrera la puso el mismo Salvador Pérez luego del out de sacrificio de Nick Loftin al Jardín Central de Jacob Young para empatar 2-2.

Washington volvería a propinar un cuadrangular en la 5ta entrada de parte de Paul DeJong, acompañado por James Wood quien se encontraba en circulación para retomar la ventaja y poner el 4-2.

Fue entonces en la baja del 6to inning que Salvador Pérez colocó un vuelacercas directo al jardín izquierdo para conseguir la carrera él mismo y Maikel García. Ambos se fueron con 2 carreras en su cuenta personal.

Posteriormente Kyle Isbel puso otro cuadrangular con un hombre circulando para irse arriba 6-4 y la casi victoria de su equipo.

La última carrera la consiguió Tyler Tolbert en la parte baja del 8vo inning para el 7 – 4 final.

En este triunfo, Salvador Pérez se fue de (2-4) con 1 cuadrangular, 2 carreras y percibe .248 en promedio de bateo hasta este punto.

Por su parte, el pitcher vencedor fue Daniel Lynch (4-2) con 2 ponches conseguidos y permitiendo 2 carreras limpias en 2 entradas.

El perdedor fue Jackson Rutledge (1-2) habiendo permitido 2 carreras limpias en 1 entrada en el montículo.

Hender «Vivo» González

