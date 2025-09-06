MLB: Salvador «Salvy» Pérez reduce distancia para unirse al club de 300 jonrones y 1.000 impulsadas entre Venezolanos en Las Mayores

Está a 3 jonrones y 6 fletadas de unirse a especial trifecta Venezolana con Miggy y Galarraga.

El cuadrangular solitario que la noche del pasado miércoles Salvador «Salvy» Pérez le conectó al relevista dominicano José Fermín, para igualar a tres la pizarra del encuentro que terminaron ganándole los Reales a los Angelinos 4-3, en el Kauffman Stadium de Kansas City, acercó al veterano toletero carabobeño a seguir reuniendo las credenciales para ser incorporado al club de 300 cuadrangulares y 1000 carreras remolcadas, exclusiva lista que, por ahora, cuenta con 152 miembros.

Tres bambinazos y media docena de remolques más convertirán a Pérez en apenas el tercer venezolano de esa singular cofradía en la que figuran solamente 31 latinoamericanos incluidos cinco integrantes del Salón de la Fama de Cooperstown: los dominicanos David Ortiz (541/1768), Adrián Beltré (477/1707) y Vladimir Guerrero (449/1496), el puertorriqueño Orlando Cepeda (379/1365) y el cubano Tony Pérez (379/1652).

Pérez será el tercer artillero venezolano que alcance tan importante categoría. Estará al lado de los más genuinos representantes del poder y producción criolla, como son Miguel Cabrera (511/1881) y Andrés Galarraga (399/1425).

Un careta de poder

Una vez que alcance la meta de reunir tres centenares de cuadrangulares, Salvador Pérez también pasará a integrar las filas de un especial grupo de receptores con esa cifra mínima de vuelacercas.

Hasta ahora los siete integrantes de ese grupo son Mike Piazza (427), Johnny Bench (389), Carlton Fisk (376), Yogi Berra (358), Gary Carter (324), Lance Parrish (324) y el puertorriqueño Iván Rodríguez (311).

Hasta el año pasado, Pérez mantuvo el récord como el receptor con más cuadrangulares en una temporada. En 2021 encabezó la Liga Americana con 48 bambinazos, para derribar el récord de vuelacercas para cátchers, que con 47 había fijado Bench en la edición de 1970.

Pero esta temporada la marca de tablazos para receptores ha sido superada por Cal Raleigh, de los Marineros, quien hasta la jornada del jueves ha despachado 51 tablazos.

Pérez también aspira cerrar el calendario 2025 como el 10° artillero activo con al menos mil remolques, junto a Freeman (1308), Paul Goldschmidt (1230), Nolan Arenado (1175), Giancarlo Stanton (1150), Andrew McCutchen (1147), Carlos Santana (1134), Manny Machado (1130), Bryce Harper(1040) y Mike Trout (1008).

Hender «Vivo» González

Con información de Líder