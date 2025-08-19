MLB: Salvador «Salvy» Pérez es retirado el lunes en la noche del lineup de Reales de Kansas City por enfermedad

Aparentemente un tema de salud dejó fuera al menos por este lunes al venezolano.

Los Reales de Kansas City retiraron al receptor venezolano Salvador Pérez de la alineación titular para el primer partido de su serie contra los Rangers de Texas el lunes por la noche debido a una enfermedad.

Leer También: Tercera blanqueada: Pequeñas Ligas de Cardenales por Venezuela, a semifinales luego de vencer a Japón 4-0 en el Mundial de Williamsport

Pérez estaba considerado para ser el receptor del abridor Michael Wacha y batear en la quinta posición en el inicio de una importante serie de cuatro juegos entre equipos que mantienen la esperanza de un lugar como comodín. Luke Maile ocupa el lugar detrás del plato en su lugar y bateará en la octava posición de la alineación.

Pérez, un nueve veces All-Star, está bateando para .244 con 22 jonrones y 70 carreras impulsadas esta temporada.

Maile se ha convertido en el principal suplente en Kansas City después de que enviaron al venezolano Freddy Fermín a los Padres antes de la fecha límite de cambios sin restricciones del mes pasado. Pero solo ha aparecido en 11 juegos esta temporada, bateando para .250 con un cuadrangular y dos carreras impulsadas.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder