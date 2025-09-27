MLB: Salvador «Salvy» Pérez en selecto club con100 carreras impulsadas en tres de sus temporadas de Grandes Ligas

El receptor de los Reales es el octavo criollo con al menos 3 campañas de 100 empujadas.

El carabobeño Salvador «Salvy» Pérez se convirtió el jueves en el octavo venezolano que logra un mínimo de tres temporadas con al menos 100 carreras impulsadas en las Grandes Ligas.

El receptor de los Reales de Kansas City conectó su doble número 35 de la campaña, un cañonazo al centro en el noveno inning con las bases llenas para impulsar a Tyler Tolbert, Bobby Witt Jr. y Vinnie Pasquantino. El valenciano fue clave en la victoria 9-4 sobre los Angelinos 9-4 en el Angel Stadium ante 35.752 personas.

De esta manera “Salvy” se unió a Miguel Cabrera (12 temporadas), Bob Abreu (8), Magglio Ordóñez (7), Andrés Galarraga (5), Víctor Martínez (5), Eugenio Suárez (5) y Antonio Armas (3) entre los criollos con al menos tres zafras con una centena de rayitas empujadas.

”Creo que cualquier jugador de las Grandes Ligas quiere alcanzar las 100 carreras impulsadas”, declaró Pérez a mlb.com. “Ese es uno de los objetivos al comenzar la temporada. Así que sí, me siento bien. Me sentiría mejor si llegáramos a los playoffs”.

Salvador, quien en 2021 encabezó a la Liga Americana con 48 cuadrangulares y 121 empujadas, es el sexto cátcher en la historia de las mayores con al menos dos campañas con 30 jonrones y 100 producidas, según el portal baseballreference.com. El careta de 35 años se unió al club integrado por los miembros del Salón de la Fama Mike Piazza (6 temporadas), Johnny Bench (4) y Roy Campanella (3), además de Cal Raleigh (2) y el puertorriqueño Javy López (2).

Campaña de ensueño

Pérez se convirtió el pasado 13 de septiembre en el tercer venezolano con un mínimo de 300 vuelacercas y mil remolcadas para unirse a Miguel Cabrera (511 HR, 1881 CI) y Andrés Galarraga (399 HR, 1425 CI).

Esa noche en el triunfo ante a los Filis 8-6, Pérez se unió lista de otros siete receptores que han conectado 300 bambinazos: los miembros del Salón de la Fama Mike Piazza, Johnny Bench, Carlton Fisk, Yogi Berra, Gary Carter e Iván Rodríguez, así como el ocho veces All-Star Lance Parrish, quien no está en el Salón de la Fama.

El criollo suma 303 cuadrangulares y 1.016 fletadas en 14 años en MLB.

