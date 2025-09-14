MLB: Salvador «Salvy» Pérez consiguió el jonrón 300 y la impulsada 1.000 de por vida en Grandes Ligas, se acerca al Salón de la Fama

Noche histórica de Salvador Pérez.

«Salvy» consiguió su jonrón 300 con 1000 remolcadas de por vida en la MLB.

El club de los venezolanos históricos que han completado al menos 300 cuadrangulares en la Gran Carpa tiene un nuevo miembro, «Salvy», demostrando su poder con el madero para conseguir otra noche para el recuerdo.

Este sábado Salvador Pérez contribuyó con par de bambinazos para los Reales de Kansas City, en la derrota 8-6 ante los Phillies de Philadelphia.

Su primer jonrón llegó temprano en el compromiso. En la primera entrada, primero Maikel García se embasaba en primera con un sencillo, luego, Pérez pegó un imparable que se perdió entre el jardín izquierdo y central. Para entonces Kansas ganaba 3-0

Su segundo vuelacerca de la noche para poner firma al gran triunfo a nivel individual fue en la Alta del 3er capítulo, esta vez con un solitario que colocó en su cuenta personal, la redonda y resaltante cifra de 300 jonrones, y 1000 carreras impulsadas en toda su carrera en Las Mayores

Los venezolanos más jonroneros

Conociendo esto, Salvador Pérez finalmente figura en una selecta lista de toleteros criollos que han hecho de las suyas en Las Mayores.

Salvador Pérez sería el 4to en la historia en conseguir esta hazaña, acompañando a nada más que Eugenio Suarez (321), Andrés Galarraga (399) y Miguel Cabrera (511), mientras que, más abajo en la lista se encuentran Magglio Ordóñez (294), Bobby Abreu (288) y José Altuve (254), quien aún está activo.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder