MLB: Ronald Acuña Jr ya tendría fecha de regreso tras lesión

El estelar jardinero venezolano está por terminar su rehabilitación en ligas menores antes de ser llamado de nuevo a Grandes Ligas por Atlanta Braves.

Uno de los jugadores más importantes en el roster de los vigentes campeones de la MLB podría estar cerca de su regreso pues el venezolano Ronald Acuña Jr estaría por regresar a la acción con los Atlanta Braves en próximas semanas.

De acuerdo con un reporte de Ken Rosenthal de Fox Sports en Estados Unidos, la proyección del equipo es que el jardinero venezolano esté regresando alrededor del 6 de mayo, día en el que Braves inicia serie frente a Milwaukee Brewers.

Before Jose Ramirez signed his extension with the Guardians, the Padres were in «deep talks» about acquiring the star [email protected]_Rosenthal tells us just how close Ramirez was to being traded to San Diego ⬇️ pic.twitter.com/UNDflXlTVp — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) April 16, 2022

Rosenthal también mencionó que, antes de regresar con Atlanta, el ‘Sabanero’ estará cumpliendo la última fase de su rehabilitación en las ligas menores, asignación que estaría iniciando este martes 19 de abril.

Acuña sufrió un desgarre del ligamento cruzado anterior en julio de 2021, lo que terminó su temporada y le impidió acompañar al equipo en su camino a ganar su primer campeonato de las Grandes Ligas desde 1995. El pasado 4 de abril, días antes de iniciar la campaña, la gerencia anunció que el estelar jardinero iniciaría la temporada en la lista de lesionados pues su proceso de rehabilitación todavía no estaba terminado.

Disfrutando de salud, Ronald puede ser uno de esos jugadores que disputan el premio al Jugador Más Valioso cada temporada. Durante la temporada de 2018 fue distinguido como el Novato del Año de la Liga Nacional y fue seleccionado para el Juego de Estrellas una temporada más tarde. Además, fue Bat de Plata en 2019 y 2020.

Ronald Acuña Jr. (torn ACL) could make a return to the Braves lineup in early May, per @Ken_Rosenthal pic.twitter.com/TgolnNDRZW — B/R Walk-Off (@BRWalkoff) April 16, 2022

