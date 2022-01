MLB: Roger Clemens y su mensaje tras no ingresar al Salón de la Fama

Roger Clemens no pudo ingresar al Salón de la Fama durante su décima y última boleta de votaciones en MLB. El pitcher ganador de 7 premios CY Young escribió un mensaje en sus redes sociales, minutos luego de confirmarse la noticia. No obstante, David Ortiz ingresó en su primera boleta e hizo historia para República Dominicana.

El promedio de la boleta para Roger Clemens antes de los anuncios oficiales era de 75.8%, superando el 75% que es necesario para ingresar al Salón de la Fama. Sin embargo, ese promedio no tenía aproximadamente el 45% de los votos, los cuales se contaron hasta el día de hoy.

Clemens culminó su décima boleta con un porcentaje de 65.2%, y al igual que Barry Bonds, no ingresaron a Cooperstown. Aún existe un posibilidad de entrar al Salón de la Fama, la cual sería por la vía del Comité de Veteranos.

El mensaje de Roger Clemens en Twitter

Hace unos días, Roger Clemens creo su cuenta de Twitter donde comparte día a día algunos videos de él o momentos de recreación. Después de la ceremonia para el Salón de la Fama, Clemens abrió un hilo con su postura sobre el tema:

¡Hola a todos! Pensé en darles una declaración ya que es esa época del año otra vez. Mi familia y yo pusimos el HOF en el espejo retrovisor hace diez años. No jugué béisbol para entrar en el HOF. Jugué para hacer una diferencia generacional en la vida de mi familia. Luego me concentré en ganar campeonatos mientras retribuyes a mi comunidad y a los fanáticos también. Era mi pasión. Di todo lo que tenía, de la manera correcta, por mi familia y por los fanáticos que me apoyaron. Estoy agradecido por ese apoyo. Quisiera agradecer a quienes se tomaron el tiempo para mirar los hechos y votar por mí. Esperemos que ahora todos puedan cerrar este libro y mantener la mirada hacia adelante enfocándose en lo que es realmente importante en la vida. ¡Todo amor!», escribió el expitcher de Red Sox, Blue Jays, Yankees y Astros.

