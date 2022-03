MLB: Rockies de Colorado y Kris Bryant llegan a un acuerdo multimillonario

El utility llegó a un acuerdo por siete años y 182 millones de dólares, un pacto que se espera llene el gran hueco que dejó hace tiempo Nolan Arenado.

Leer También: Shohei Ohtani: «Físicamente me siento más fuerte que el año pasado»

Los Rockies dieron la sorpresa este miércoles 16 de marzo en la Major League Baseball (MLB) agregando un gran bate a su alineación en Kris Bryant. Colorado llegó a un acuerdo de siete años y $182 millones con el ex tercera base MVP, dijo una fuente a Mark Feinsand de MLB.com. El club no ha confirmado el acuerdo, que incluye una cláusula completa de no cambio.

Fue una temporada de transición para Bryant en 2021: fue cambiado del único equipo que había conocido, los Cubs, a los Giants en julio. El Novato del Año de la Liga Nacional en 2015 y Jugador Más Valioso de 2016 tuvo un año difícil en 2020, cuando estuvo marginado por una lesión y bateó solo .206 con cuatro jonrones en 147 apariciones en el plato en la campaña acortada por la pandemia.

Pero Bryant se recuperó para registrar números sólidos en 2021 a pesar de haber sido canjeado a mitad de temporada, terminando con un OPS de .835 y 25 jonrones en 144 juegos. Fue un factor clave para los Giants en la recta final, ayudando a San Francisco a superar a los archirrivales Dodgers para convertirse en el primer equipo, además de Los Ángeles, en ganar la División Oeste de la Liga Nacional en nueve años.

Bryant está entrando en su temporada de 30 años, y en cada campaña que ha jugado en al menos 144 juegos, no ha registrado un OPS+ por debajo de 124. Su versatilidad defensiva es otro activo valioso: Bryant ha pasado tiempo en la tercera base, primera base y las posiciones de los jardines de las esquinas. También tiene bastante experiencia en playoffs, habiendo jugado en 44 juegos de postemporada durante seis años con siete jonrones en su carrera.

Hay algunas preocupaciones sobre la durabilidad, particularmente debido a la gran cantidad de lesiones que ha tenido, en lugar de cuánto tiempo se ha perdido: ha lidiado con lesiones en el hombro, la espalda, los oblicuos, el tobillo, la muñeca y la mano a lo largo de su carrera, lo que plantea la pregunta de cómo a menudo estará en la alineación en el futuro.

Aún así, en balance, Bryant es una estrella que tiene potencial de superestrella, particularmente en el plato. Combinado con su capacidad para jugar en múltiples posiciones y su amplia experiencia en octubre, aporta un conjunto de habilidades completo y de gran prestigio a cualquier club al que se adapte.

Septima Entrada