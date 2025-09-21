MLB: Robert Suárez de los Padres de San Diego entre los grandes, tercer Venezolano con un año de 40 juegos salvados en Las Mayores (+Lista)

Robert Suárez ya puede ser considerado uno de los grandes cerradores venezolanos en la historia de las Grandes Ligas. El domingo, en la victoria de los Padres de San Diego 3-2 sobre los Medias Blancas de Chicago, sumó un argumento de enorme peso para confirmarlo.

El guayanés, de 34 años de edad, llegó a los 40 juegos salvados en la temporada para convertirse apenas en el tercer vinotinto que alcanza una cosecha de estas características.

Robert Suárez, quien lanzó una entrada en blanco, ponchó a dos rivales, no otorgó boletos ni tampoco recibió hits en el duelo dominical, se unió a Francisco El Kid Rodríguez y a Ugueth Urbina como los únicos cerrojos de la embajada tricolor con una campaña semejante.

Venezolanos con más zafras de al menos 40 rescates:

6 Francisco Rodríguez (entre 2005 y 2016)

(entre 2005 y 2016) 2 Ugueth Urbina (en 1999 y 2002)

(en 1999 y 2002) 1 Robert Suárez (2025)

Fuente: Baseball Reference

Casi una década tuvo que pasar para que otro venezolano alcanzara la cifra, luego de que El Kid lo hiciera con los Tigres de Detroit, en 2016, cuando salvó 44 duelos.

ROBERT SUÁREZ EN LOS PADRES

El lanzallamas, a su vez, afianzó su liderato de candados en la Liga Nacional y quedó a sólo uno de Carlos Estévez (Reales de Kansas Cita), por la cima en toda la MLB.

Esa cifra, de igual forma, le permitió a Robert Suárez apuntar su nombre a una lista que ahora es de sólo cinco pitchers en la historia de los Padres con certamen de al menos 40 salvados.

Lanzadores de San Diego con más contiendas de 40 o más salvamentos:

9 Trevor Hoffman* (entre 1996 y 2007)

(entre 1996 y 2007) 3 Heath Bell (entre 2009 y 2011)

(entre 2009 y 2011) 1 Mark Davis (1989), Kirby Yates (2019) y Robert Suárez (2025)

(*): Miembro del Salón de la Fama de Cooperstown

Robert Suárez mejoró su efectividad de la temporada a 3.06 y el WHIP a 0.93 luego de 67.2 entradas divididas en 68 apariciones. Compila, además, una relación de 72 ponches y 16 boletos, con récord de 4-6.

