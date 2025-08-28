MLB: Resultados y tabla de posiciones luego de la jornada del miércoles 27 de agosto del 2025 en Las Grandes Ligas

Esta jornada estuvo protagonizada por la gran producción de carreras .

En el «Ombligo» de semana se llevó a cabo una interesante jornada en el beisbol de Las Grandes Ligas y ante las novedades en cada recinto, hay que chequear todos los resultados.

La principal característica en esta fecha, fue la buena producción de carreras, incluso los Rangers de Texas anotaron hasta 20 rayitas y los cuadrangulares llovieron por todos lados.

Resultados de la MLB:

– Nacionales de Washington 2-11 Yankees de Nueva York

– Marlins de Miami 1-12 Bravos de Atlanta

– Rays de Tampa Bay 3-4 Guardianes de Cleveland

– Padres de San Diego 3-4 Marineros de Seattle

– Medias Rojas de Boston 3-2 Orioles de Baltimore

– Mellizos de Minnesota 8-9 Azulejos de Toronto

– Phillies de Philadelphia 0-6 Mets de Nueva York

– Cascabeles de Arizona 3-2 Cerveceros de Milwaukee

– Reales de Kansas City 12-1 Medias Blancas de Chicago

– Piratas de Pittsburgh 2-1 Cardenales de San Luis

– Angelinos de Anaheim 3-20 Rangers de Texas

– Rockies de Colorado 0-4 Astros de Houston

– Rojos de Cincinnati 1-5 Dodgers de Los Angeles

– Cachorros de Chicago 3-12 Gigantes de San Francisco

– Atléticos de Oakland 7-0 Tigres de Detroit.

Así está la tabla de posiciones en la MLB tras la reciente jornada (+comodín)

Cerveceros se mantiene como el único equipo que supera las 80 victorias.

Durante este miércoles, 27 de agosto, se vivió una emocionante nueva jornada en Las Grandes Ligas y luego de los recientes resultados, es importante observar cómo marcha la tabla de posiciones en ambas divisiones.

Posiciones de la Liga Americana:

División Este

Azulejos de Toronto (78-56)

Medias Rojas de Boston (74-60)

Yankees de Nueva York (73-60)

Rays de Tampa Bay (64-69)

Orioles de Baltimore (60-73)

División Central

Tigres de Detroit (78-57)

Reales de Kansas City (69-65)

Guardianes de Cleveland (66-66)

Mellizos de Minnesota (60-73)

Medias Blancas de Chicago (48-85)

División Oeste

Astros de Houston (73-60)

Marineros de Seattle (72-62)

Rangers de Texas (68-67)

Atléticos de Oakland (63-72)

Angelinos de Los Ángeles (62-71).

Comodín en la Liga Americana:

Medias Rojas de Boston (+2) Yankees de Nueva (+1.5) Marineros de Seattle – Reales de Kansas City (3). Rangers de Texas (4.5).

Posiciones de la Liga Nacional:

División Este

Phillies de Filadelfia (76-57)

Mets de Nueva York (72-61)

Marlins de Miami (62-71)

Bravos de Atlanta (61-72)

Nacionales de Washington (53-80)

División Central

Cerveceros de Milwaukee (83-51)

Cachorros de Chicago (76-57)

Rojos de Cincinnati (68-66)

Cardenales de San Luis (65-69)

Piratas de Pittsburgh (59-75)

División Oeste:

Dodgers de Los Angeles (77-57)

Padres de San Diego (75-59)

Gigantes de San Francisco (65-68)

Cascabeles de Arizona (65-69)

Rockies de Colorado (38-95).

Comodín en la Liga Nacional

Cachorros de Chicago (+4) Padres de San Diego (+2.5) Mets de Nueva York – Rojos de Cincinnati (4.5) Gigantes de San Francisco (7).

