MLB: Resultados y tabla de posiciones luego de la jornada del miércoles 20-08-2025 en Las Grandes Ligas

En esta mitad de semana, hubo algunas sorpresas y la mayoría de los resultados tuvieron una diferencia pequeña .
Durante este «ombligo» de semana continuó la acción en Las Grandes Ligas con desafíos sumamente emocionantes y por lo tanto, hay que repasar todos los resultados en las distintas plazas.
La principal característica en la mayoría de esos enfrentamientos, fue una diferencia menor a tres rayitas y hubo unas cuantas sorpresas, principalmente la derrota de los Dodgers a pesar de que lanzó Shoei Ohtani.
Resultados MLB:
– Azulejos de Toronto 1-2 Piratas de Pittsburgh
– Marineros de Seattle 2-11 Phillies de Philadelphia
– Astros de Houston 2-7 Tigres de Detroit
– Guardianes de Cleveland 2-3 Cascabeles de Arizona
– Cardenales de San Luis 2-6 Marlins de Miami
– Mets de Nueva York 4-5 Nacionales de Washington
– Medias Blancas de Chicago 0-1 Bravos de Atlanta
– Yankees de Nueva York 6-4 Rays de Tampa Bay
– Rangers de Texas 6-3 Reales de Kansas City
– Atléticos de Oakland 4-2 Mellizos de Minnesota
– Cerveceros de Milwaukee 3-4 Cachorros de Chicago
– Dodgers de Los Angeles 3- Rockies de Colorado
– Rojos de Cincinnati 1-2 Angelinos de Anaheim
– Gigantes de San Francisco 1-8 Padres de San Diego.
Mira cómo queda la tabla de posiciones en la MLB tras la reciente jornada (+comodín)
Cada líder de división se mantiene firme en la cima y las cosas lucen más parejas en los comodines
Durante este miércoles, 20 de agosto, se llevó a cabo una nueva jornada de Las Mayores y luego de los últimos resultados, hay que divisar cómo queda la tabla de posiciones actualizada.
Posiciones en la Liga Americana:
División Este
- Azulejos de Toronto (74-54)
- Yankees de Nueva York (69-57)
- Medias Rojas de Boston (68-59)
- Rays de Tampa Bay (61-66)
- Orioles de Baltimore (59-67)
División Central
- Tigres de Detroit (76-53)
- Reales de Kansas City (65-62)
- Guardianes de Cleveland (64-62)
- Mellizos de Minnesota (58-68)
- Medias Blancas de Chicago (45-82)
División Oeste
- Astros de Houston (69-58)
- Marineros de Seattle (68-60)
- Rangers de Texas (63-65)
- Angelinos de Los Ángeles (61-66)
- Atléticos (58-70)
Comodín en la Liga Americana:
- Yankees de Nueva (+2)
- Medias Rojas de Boston (+0.5)
- Marineros de Seattle –
- Reales de Kansas City (2.5).
- Guardianes de Cleveland (3).
Posiciones en la Liga Nacional:
División Este
- Phillies de Filadelfia (74-53)
- Mets de Nueva York (67-59)
- Marlins de Miami (60-67)
- Bravos de Atlanta (58-69)
- Nacionales de Washington (51-75)
División Central
- Cerveceros de Milwaukee (79-48)
- Cachorros de Chicago (73-54)
- Rojos de Cincinnati (67-61)
- Cardenales de San Luis (63-65)
- Piratas de Pittsburgh (54-74)
División Oeste
- Dodgers de Los Angeles (72-55)
- Padres de San Diego (71-56)
- Cascabeles de Arizona (62-66)
- Gigantes de San Francisco (61-66)
- Rockies de Colorado (37-90)
Comodín en la Liga Nacional
- Cachorros de Chicago (+5.5)
- Padres de San Diego (+3)
- Mets de Nueva York –
- Rojos de Cincinnati (1)
- Cardenales de San Luis (5).
Hender «Vivo» González
Con información de Meridiano