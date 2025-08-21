MLB: Resultados y tabla de posiciones luego de la jornada del miércoles 20-08-2025 en Las Grandes Ligas

En esta mitad de semana, hubo algunas sorpresas y la mayoría de los resultados tuvieron una diferencia pequeña .

Durante este «ombligo» de semana continuó la acción en Las Grandes Ligas con desafíos sumamente emocionantes y por lo tanto, hay que repasar todos los resultados en las distintas plazas.

Leer También: MLB: El lanzador Venezolano Jesús Luzardo de Filis de Filadelfia ganó ponchando a doce rivales

La principal característica en la mayoría de esos enfrentamientos, fue una diferencia menor a tres rayitas y hubo unas cuantas sorpresas, principalmente la derrota de los Dodgers a pesar de que lanzó Shoei Ohtani.

Resultados MLB:

– Azulejos de Toronto 1-2 Piratas de Pittsburgh

– Marineros de Seattle 2-11 Phillies de Philadelphia

– Astros de Houston 2-7 Tigres de Detroit

– Guardianes de Cleveland 2-3 Cascabeles de Arizona

– Cardenales de San Luis 2-6 Marlins de Miami

– Mets de Nueva York 4-5 Nacionales de Washington

– Medias Blancas de Chicago 0-1 Bravos de Atlanta

– Yankees de Nueva York 6-4 Rays de Tampa Bay

– Rangers de Texas 6-3 Reales de Kansas City

– Atléticos de Oakland 4-2 Mellizos de Minnesota

– Cerveceros de Milwaukee 3-4 Cachorros de Chicago

– Dodgers de Los Angeles 3- Rockies de Colorado

– Rojos de Cincinnati 1-2 Angelinos de Anaheim

– Gigantes de San Francisco 1-8 Padres de San Diego.

Mira cómo queda la tabla de posiciones en la MLB tras la reciente jornada (+comodín)

Cada líder de división se mantiene firme en la cima y las cosas lucen más parejas en los comodines

Durante este miércoles, 20 de agosto, se llevó a cabo una nueva jornada de Las Mayores y luego de los últimos resultados, hay que divisar cómo queda la tabla de posiciones actualizada.

Posiciones en la Liga Americana:

División Este

Azulejos de Toronto (74-54)

Yankees de Nueva York (69-57)

Medias Rojas de Boston (68-59)

Rays de Tampa Bay (61-66)

Orioles de Baltimore (59-67)

División Central

Tigres de Detroit (76-53)

Reales de Kansas City (65-62)

Guardianes de Cleveland (64-62)

Mellizos de Minnesota (58-68)

Medias Blancas de Chicago (45-82)

División Oeste

Astros de Houston (69-58)

Marineros de Seattle (68-60)

Rangers de Texas (63-65)

Angelinos de Los Ángeles (61-66)

Atléticos (58-70)

Comodín en la Liga Americana:

Yankees de Nueva (+2) Medias Rojas de Boston (+0.5) Marineros de Seattle – Reales de Kansas City (2.5). Guardianes de Cleveland (3).

Posiciones en la Liga Nacional:

División Este

Phillies de Filadelfia (74-53)

Mets de Nueva York (67-59)

Marlins de Miami (60-67)

Bravos de Atlanta (58-69)

Nacionales de Washington (51-75)

División Central

Cerveceros de Milwaukee (79-48)

Cachorros de Chicago (73-54)

Rojos de Cincinnati (67-61)

Cardenales de San Luis (63-65)

Piratas de Pittsburgh (54-74)

División Oeste

Dodgers de Los Angeles (72-55)

Padres de San Diego (71-56)

Cascabeles de Arizona (62-66)

Gigantes de San Francisco (61-66)

Rockies de Colorado (37-90)

Comodín en la Liga Nacional

Cachorros de Chicago (+5.5) Padres de San Diego (+3) Mets de Nueva York – Rojos de Cincinnati (1) Cardenales de San Luis (5).

Hender «Vivo» González

Con información de Meridiano