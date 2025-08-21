    MLB: Resultados y tabla de posiciones luego de la jornada del miércoles 20-08-2025 en Las Grandes Ligas

    En esta mitad de semana, hubo algunas sorpresas y la mayoría de los resultados tuvieron una diferencia pequeña .

    Durante este «ombligo» de semana continuó la acción en Las Grandes Ligas con desafíos sumamente emocionantes y por lo tanto, hay que repasar todos los resultados en las distintas plazas.

    La principal característica en la mayoría de esos enfrentamientos, fue una diferencia menor a tres rayitas y hubo unas cuantas sorpresas, principalmente la derrota de los Dodgers a pesar de que lanzó Shoei Ohtani.

    Resultados MLB:

    – Azulejos de Toronto 1-2 Piratas de Pittsburgh 

    – Marineros de Seattle 2-11 Phillies de Philadelphia 

    – Astros de Houston 2-7 Tigres de Detroit 

    – Guardianes de Cleveland 2-3 Cascabeles de Arizona 

    – Cardenales de San Luis 2-6 Marlins de Miami 

    – Mets de Nueva York 4-5 Nacionales de Washington 

    – Medias Blancas de Chicago 0-1 Bravos de Atlanta 

    – Yankees de Nueva York 6-4 Rays de Tampa Bay 

    – Rangers de Texas 6-3 Reales de Kansas City 

    – Atléticos de Oakland 4-2 Mellizos de Minnesota 

    – Cerveceros de Milwaukee 3-4 Cachorros de Chicago 

    – Dodgers de Los Angeles 3- Rockies de Colorado 

    – Rojos de Cincinnati 1-2 Angelinos de Anaheim 

    – Gigantes de San Francisco 1-8 Padres de San Diego.

    Mira cómo queda la tabla de posiciones en la MLB tras la reciente jornada (+comodín)

    Cada líder de división se mantiene firme en la cima y las cosas lucen más parejas en los comodines 

    Durante este miércoles, 20 de agosto, se llevó a cabo una nueva jornada de Las Mayores y luego de los últimos resultados, hay que divisar cómo queda la tabla de posiciones actualizada.

    Posiciones en la Liga Americana:

    División Este

    • Azulejos de Toronto (74-54)
    • Yankees de Nueva York (69-57)
    • Medias Rojas de Boston (68-59)
    • Rays de Tampa Bay (61-66)
    • Orioles de Baltimore (59-67)

    División Central

    • Tigres de Detroit (76-53)
    • Reales de Kansas City (65-62)
    • Guardianes de Cleveland (64-62)
    • Mellizos de Minnesota (58-68)
    • Medias Blancas de Chicago (45-82)

    División Oeste

    • Astros de Houston (69-58)
    • Marineros de Seattle (68-60)
    • Rangers de Texas (63-65)
    • Angelinos de Los Ángeles (61-66)
    • Atléticos (58-70)

     Comodín en la Liga Americana:

    1. Yankees de Nueva (+2)
    2. Medias Rojas de Boston (+0.5)
    3. Marineros de Seattle –
    4. Reales de Kansas City (2.5).
    5. Guardianes de Cleveland (3).

    Posiciones en la Liga Nacional:

    División Este

    • Phillies de Filadelfia (74-53)
    • Mets de Nueva York (67-59)
    • Marlins de Miami (60-67)
    • Bravos de Atlanta (58-69)
    • Nacionales de Washington (51-75)

    División Central

    • Cerveceros de Milwaukee (79-48)
    • Cachorros de Chicago (73-54)
    • Rojos de Cincinnati (67-61)
    • Cardenales de San Luis (63-65)
    • Piratas de Pittsburgh (54-74)

    División Oeste

    • Dodgers de Los Angeles (72-55)
    • Padres de San Diego (71-56)
    • Cascabeles de Arizona (62-66)
    • Gigantes de San Francisco (61-66)
    • Rockies de Colorado (37-90)

    Comodín en la Liga Nacional 

    1. Cachorros de Chicago (+5.5)
    2. Padres de San Diego (+3)
    3. Mets de Nueva York –
    4. Rojos de Cincinnati (1)
    5. Cardenales de San Luis (5).

    Hender «Vivo» González

    Con información de Meridiano

