MLB: Resultados y tabla de posiciones luego de la jornada del miércoles 13 de agosto de 2025 en Las Grandes Ligas

En esta oportunidad hubo un gran movimiento de rayitas y varios peloteros se fueron para la calle .

Ya culminó el «ombligo» de semana y con él, se fue una nueva jornada del mejor béisbol del mundo. Por lo tanto, toda la fanaticada de la pelota, merece estar al tanto de cómo quedaron los resultados en las distintas plazas.

La principal característica de esta jornada, sin duda alguna, fue la buena producción de carreras, observándose un buen número de cuadrangulares en la mayoría de los enfrentamientos.

Resultados de la MLB:

– Tigres de Detroit 1-0 Medias Blancas de Chicago

– Piratas de Pittsburgh 5-12 Cerveceros de Milwaukee

– Nacionales de Washington 8-7 Reales de Kansas City

– Rockies de Colorado 6-5 Cardenales de San Luis

– Cascabeles de Arizona 6-4 Rangers de Texas

– Padres de San Diego 11-1 Gigantes de San Francisco

– Phillies de Philadelphia 0-8 Rojos de Cincinnati

– Marineros de Seattle 3-4 Orioles de Baltimore

– Marlins de Miami 13-4 Guardianes de Cleveland

– Mellizos de Minnesota 4-1 Yankees de Nueva York

– Cachorros de Chicago 4-1 Azulejos de Toronto

– Medias Rojas de Boston 1-4 Astros de Houston

– Bravos de Atlanta 11-6 Mets de Nueva York

– Dodgers de Los Angeles 5-6 Angelinos de Anaheim

– Rays de Tampa Bay 8-6 Atléticos de Oakland.

Así marcha la tabla de posiciones de la MLB tras la reciente jornada (comodín)

Los Padres de San Diego se apoderaron de la cima en el Oeste del viejo circuito

Durante este miércoles se disputó una nueva jornada de Las Grandes Ligas, la cual estuvo bastante entretenida y por lo tanto, es importante saber cómo quedo la tabla de posiciones en ambos circuitos, incluyendo los comodines.

Así está la tabla de posiciones en la Liga Americana:

División Este

Azulejos de Toronto (70-51)

Medias Rojas de Boston (66-56)

Yankees de Nueva York (64-57)

Rays de Tampa Bay (59-63)

Orioles de Baltimore (54-66)

División Central

Tigres de Detroit (70-52)

Guardianes de Cleveland (62-57)

Reales de Kansas City (60-61)

Mellizos de Minnesota (57-63)

Medias Blancas de Chicago (44-77)

División Oeste

Astros de Houston (68-53)

Marineros de Seattle (67-54)

Rangers de Texas (61-61)

Angelinos de Los Ángeles (59-62)

Atléticos (54-69)

Comodín en la Liga Americana:

Marineros de Seattle (+3.0) Medias Rojas de Boston (+1.5) Yankees de Nueva York – Guardianes de Cleveland (1.0) Rangers de Texas (3.5) Reales de Kansas City (4.0).

Posiciones en la Liga Nacional:

División Este

Phillies de Filadelfia (69-51)

Mets de Nueva York (64-56)

Marlins de Miami (58-62)

Bravos de Atlanta (52-68)

Nacionales de Washington (48-72)

División Central

Cerveceros de Milwaukee (76-44)

Cachorros de Chicago (68-51)

Rojos de Cincinnati (64-58)

Cardenales de San Luis (61-61)

Piratas de Pittsburgh (51-71)

División Oeste

Padres de San Diego (69-52)

Dodgers de Los Angeles (68-53)

Gigantes de San Francisco (59-62)

Cascabeles de Arizona (59-62)

Rockies de Colorado (32-88)

Comodín

Cachorros de Chicago (+4.5) Dodgers de Los Ángeles (+3.5) Mets de Nueva York – Rojos de Cincinnati (1) Cardenales de San Luis (4).

Hender «Vivo» González

