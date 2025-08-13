MLB: Resultados y tabla de posiciones luego de la jornada del martes 12 de agosto en Las Grandes Ligas

La presencia venezolana se hizo sentir en esta nueva jornada de Grandes Ligas.

La temporada 2025 de las Grandes Ligas continúa su transitar, ahora en su segunda mitad. Para esta ocasión, el calendario nos regaló un día martes cargado de muchos compromisos y acción, donde varios peloteros venezolanos hicieron de las suyas para apoyar a sus respectivos equipos.

Leer También: MLB: El Venezolano Francisco Álvarez aportó con dos jonrones en la victoria de los Mets sobre Bravos 13-5

En total se disputaron 15 juegos entre Liga Americana, Liga Nacional e Interligas. Además, vale resaltar que Francisco Álvarez fue uno de los más destacados gracias a sus dos cuadrangulares, mientras que Ranger Suárez no tuvo suerte en una nueva presentación.

Resultados del martes 12 de agosto en las Grandes Ligas

Nacionales de Washington 5 – 8 Reales de Kansas City

Medias Rojas de Boston 14 – 1 Astros de Houston

– 1 Astros de Houston Marlins de Miami 3 – 4 Guardianes de Cleveland

Rockies de Colorado 3 – 0 Cardenales de San Luis

– 0 Cardenales de San Luis Cachorros de Chicago 1 – 5 Azulejos de Toronto

Piratas de Pittsburgh 0 – 14 Cerveceros de Milwaukee

Phillies de Filadelfia 1 – 6 Rojos de Cincinnati

Bravos de Atlanta 5 – 13 Mets de Nueva York

Mellizos de Minnesota 1 – 9 Yankees de Nueva York

D-backs de Arizona 3 – 2 Rangers de Texas

– 2 Rangers de Texas Marineros de Seattle 1 – 0 Orioles de Baltimore

– 0 Orioles de Baltimore Padres de San Diego 5 – 1 Gigantes de San Francisco

– 1 Gigantes de San Francisco Rays de Tampa Bay 0 – 6 Atléticos

Dodgers de Los Ángeles 6 – 7 Angelinos de Los Ángeles

Tigres de Detroit 6 – 9 Medias Blancas de Chicago

Así está la tabla de posiciones de la MLB tras la jornada del martes 12 de agosto

La pelea por los puestos del Comodín tanto en la Liga Nacional como en la Liga Americana están al rojo vivo.

Tabla de posiciones: Liga Americana

División Este

Azulejos de Toronto (70-50)

Medias Rojas de Boston (66-55)

Yankees de Nueva York (64-56)

Rays de Tampa Bay (58-63)

Orioles de Baltimore (53-66)

División Central

Tigres de Detroit (69-52)

Guardianes de Cleveland (62-56)

Reales de Kansas City (60-60)

Mellizos de Minnesota (56-63)

Medias Blancas de Chicago (44-76)

División Oeste

Astros de Houston (67-53)

Marineros de Seattle (67-53)

Rangers de Texas (61-60)

Angelinos de Los Ángeles (58-62)

Atléticos (54-68)

Comodín

Astros de Houston (+3.0) Marineros de Seattle (+3.0) Medias Rojas de Boston (+1.5) Yankees de Nueva York – Guardianes de Cleveland (1.0) Rangers de Texas (3.5) Reales de Kansas City (4.0)

Tabla de posiciones: Liga Nacional

División Este

Filis de Filadelfia (69-50)

Mets de Nueva York (64-55)

Marlins de Miami (57-62)

Bravos de Atlanta (51-68)

Nacionales de Washington (47-72)

División Central

Cerveceros de Milwaukee (75-44)

Cachorros de Chicago (67-51)

Rojos de Cincinnati (63-58)

Cardenales de San Luis (61-60)

Piratas de Pittsburgh (51-70)

División Oeste

Dodgers de Los Ángeles (68-52)

Padres de San Diego (68-52)

Gigantes de San Francisco (59-61)

Cascabeles de Arizona (58-62)

Rockies de Colorado (31-88)

Comodín

Cachorros de Chicago (+3.5) Dodgers de Los Ángeles (+3.5) Padres de San Diego (+3.5) Mets de Nueva York – Rojos de Cincinnati (2) Cardenales de San Luis (4) Gigantes de San Francisco (5.5)

Hender «Vivo» González

Con información de Meridiano