MLB: Resultados y tabla de posiciones luego de la jornada del lunes 25 de agosto de 2025 en Las Grandes Ligas

A pesar de ser lunes, solamente cuatro organizaciones descansaron .

La nueva semana de Las Mayores comenzó con «todos los hierros» y por lo tanto, hay que repasar cómo quedaron los resultados en cada una de las plazas porque se acerca la parte decisiva del campeonato.

Uno de los datos importantes en esta jornada del lunes, 25 de agosto, es que se disputaron hasta 13 encuentros, cuando generalmente se juegan de 10 a menos juegos en este día. Sin embargo, eso simplemente sirvió, para hacer más atractiva esta fecha.

Resultados de la MLB:

– Medias Rojas de Boston 4-3 Orioles de Baltimore

– Rays de Tampa Bay 9-0 Guardianes de Cleveland

– Marlins de Miami 2-1 Bravos de Atlanta

– Yankees de Nueva York 10-5 Nacionales de Washington

– Azulejos de Toronto 10-4 Mellizos de Minnesota

– Mets de Nueva York 13-3 Phillies de Philadelphia

– Cerveceros de Milwaukee 7-5 Cascabeles de Arizona

– Medias Blancas de Chicago 7-0 Reales de Kansas City

– Cardenales de San Luis 7-6 Piratas de Pittsburgh

– Angelinos de Anaheim 4-0 Rangers de Texas

– Marineros de Seattle 9-6 Padres de San Diego

– Atléticos de Oakland 8-3 Tigres de Detroit

– Dodgers de Los Angeles 7-0 Rojos de Cincinnati.

Así va la tabla de posiciones tras la jornada de este lunes en la MLB

Los Dodgers quedaron nuevamente solitarios en la cima de la división Oeste

De aquí en adelante nadie puede dar menos del 100% y eso queda evidenciado con la intensidad de cada desafío (con excepciones). Por lo tanto, más allá de los resultados, hay que observar cómo quedó la tabla de posiciones.

Nuevamente los Dodgers de Los Ángeles dieron un mensaje autoritario a los Padres de San Diego, retomando la cima del Oeste en la Liga Nacional, siendo el movimiento más llamativo de la reciente jornada evidentemente.

Posiciones en la Liga Americana:

División Este

Azulejos de Toronto (77-55)

Medias Rojas de Boston (72-60)

Yankees de Nueva York (71-60)

Rays de Tampa Bay (64-67)

Orioles de Baltimore (60-71)

División Central

Tigres de Detroit (78-55)

Reales de Kansas City (67-65)

Guardianes de Cleveland (64-66)

Mellizos de Minnesota (59-72)

Medias Blancas de Chicago (48-83)

División Oeste

Astros de Houston (72-59)

Marineros de Seattle (71-61)

Rangers de Texas (66-67)

Angelinos de Los Ángeles (62-69)

Atléticos (61-72)

Comodín en la Liga Americana:

Medias Rojas de Boston (+1) Yankees de Nueva (+0.5) Marineros de Seattle – Reales de Kansas City (4). Rangers de Texas (5.5).

Posiciones de la Liga Nacional:

División Este

Phillies de Filadelfia (76-55)

Mets de Nueva York (70-61)

Marlins de Miami (62-69)

Bravos de Atlanta (59-72)

Nacionales de Washington (53-78)

División Central

Cerveceros de Milwaukee (82-50)

Cachorros de Chicago (76-55)

Rojos de Cincinnati (68-64)

Cardenales de San Luis (65-67)

Piratas de Pittsburgh (57-75)

División Oeste:

Dodgers de Los Angeles (75-57)

Padres de San Diego (74-58)

Cascabeles de Arizona (64-68)

Gigantes de San Francisco (63-68)

Rockies de Colorado (37-94).

Comodín en la Liga Nacional

Cachorros de Chicago (+6) Padres de San Diego (+3.5) Mets de Nueva York – Rojos de Cincinnati (2.5) Cardenales de San Luis (5.5).

Hender «Vivo» González

Con información de Meridiano