MLB: Resultados y tabla de posiciones, luego de la jornada del lunes 22 de septiembre en Las Grandes Ligas

El jardinero venezolano, Ronald Acuña Jr, salió vencedor con Bravos de Atlanta.

Este 22 de septiembre comenzó una nueva semana de actividades en la temporada de Grandes Ligas, con la particularidad de que es la última antes de que se cierre la acción en la campaña 2025.

Apenas se desarrollaron tres compromisos, aunque prácticamente ninguno de ellos contó con demasiada incidencia en la Postemporada 2025, salvo la victoria de Padres de San Diego sobre Cerveceros de Milwaukee, que sirvió para clasificar a los primeros a la «Fiesta de Octubre».

A su vez, Cardenales de San Luis derrotó a Gigantes de San Francisco en Oracle Park y Bravos de Atlanta superó a Nacionales de Washington.

Resultados del 22 de septiembre en MLB

Nacionales de Washington 5-11 Bravos de Atlanta

Cerveceros de Milwaukee 4-5 Padres de San Diego

Cardenales de San Luis 6-5 Gigantes de San Francisco

MLB: Así amanece la tabla de posiciones este 23 de septiembre

Juan Soto buscará comandar a Mets de Nueva York hacia la Postemporada

Este 22 de septiembre se desarrollaron tres compromisos en la jornada de Grandes Ligas, lo cual hizo que no se modifique demasiado la tabla de posiciones, tanto en la Liga Nacional como en la Americana, donde varios equipos buscan asegurar su pasaje a Postemporada.

Posiciones en la Liga Nacional:

División Este

+Filis de Filadelfia (92-64)

Mets de Nueva York (80-76)

Marlins de Miami (76-80)

Bravos de Atlanta (74-83)

*Nacionales de Washington (64-93)

División Central

+Cerveceros de Milwaukee (95-62)

+Cachorros de Chicago (88-68)

Rojos de Cincinnati (80-76)

Cardenales de San Luis (77-80)

*Piratas de Pittsburgh (67-89)

División Oeste

Dodgers de Los Ángeles (88-68)

Padres de San Diego (86-71)

D-Backs de Arizona (79-77)

Gigantes de San Francisco (77-80)

*Rockies de Colorado (4-113).

Comodín de la Liga Nacional:

+Cachorros de Chicago (+8.0) Padres de San Diego (+5.5) Mets de Nueva York – Rojos de Cincinnati –



Posiciones en la Liga Americana:

División Este

Azulejos de Toronto (90-66)

Yankees de Nueva York (88-68)

Medias Rojas de Boston (85-71)

*Rays de Tampa Bay (76-80)

*Orioles de Baltimore (73-83)

División Central

Tigres de Detroit (85-71)

Guardianes de Cleveland (84-72)

Reales de Kansas City (78-78)

*Mellizos de Minnesota (67-89)

*Medias Blancas de Chicago (58-98)

División Oeste

Marineros de Seattle (87-69)

Astros de Houston (84-72)

Rangers de Texas (79-77)

*Atléticos de Oakland (73-83)

*Angelinos de Los Ángeles (70-86)

Comodín de la Liga Americana:

Yankees de Nueva York (+4.0) Medias Rojas de Boston (+1.0) Astros de Houston – Guardianes de Cleveland

