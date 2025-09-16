MLB: Resultados y tabla de posiciones luego de la jornada del lunes 15 de septiembre de 2025 en Las Grandes Ligas

Ronald Acuña Jr. se fue para la calle en paliza de los Bravos de Atlanta.

La penúltima semana de la presente temporada en el mejor béisbol del mundo comenzó este lunes, 15 de septiembre y ante lo movido que estuvieron las cosas, hay que divisar cada uno de los resultados, aunque no hubo cartelera completa.

En esta ocasión, exactamente se llevaron a cabo nueve encuentros y la camada de peloteros venezolanos sobresalió, algunos con el guante como José Altuve y Andrés Giménez Mientras otros, como El Abusador Ronald Acuña Jr. lo hizo con el madero, dejando al país en alto nuevamente.

Resultados de la MLB:

– Cachorros de Chicago 4-0 Piratas de Pittsburgh

– Bravos de Atlanta 11-3 Nacionales de Washington

– Azulejos de Toronto 2-1 Rays de Tampa Bay

– Orioles de Baltimore 4-1 Medias Blancas de Chicago

– Yankees de Nueva York 0-7 Mellizos de Minnesota

– Rojos de Cincinnati 11-6 Cardenales de San Luis

– Rangers de Texas 3-6 Astros de Houston

– Gigantes de San Francisco 1-8 Cascabeles de Arizona

– Phillies de Philadelphia 6-5 Dodgers de Los Ángeles.

Así va la tabla de posiciones en la MLB tras los resultados de este lunes (+comodín)

Los Piratas de Pittsburgh quedaron oficialmente fuera de la contienda

Durante este lunes, 15 de septiembre, se dio inicio a una semana de Las Grandes Ligas y ahora sí será crucial estar al tanto de la tabla de posiciones tras cada jornada. Por lo tanto, la más reciente actualización te la mostraremos a continuación.

Posiciones de la Liga Americana:

División Este

Azulejos de Toronto (88-62)

Yankees de Nueva York (83-67)

Medias Rojas de Boston (82-68)

Rays de Tampa Bay (73-77)

Orioles de Baltimore (70-80)

División Central

Tigres de Detroit (85-65)

Guardianes de Cleveland (78-71)

Reales de Kansas City (75-75)

*Mellizos de Minnesota (66-84)

*Medias Blancas de Chicago (57-94)

División Oeste

Marineros de Seattle (82-68)

Astros de Houston (82-69)

Rangers de Texas (79-72)

Atléticos de Oakland (70-80)

Angelinos de Los Ángeles (69-81)

Comodín

Yankees de Nueva York (+1.5) Medias Rojas de Boston (+0.5) Astros de Houston (-) Rangers de Texas (3.0) Guardianes de Cleveland (3.0).

Posiciones de la Liga Nacional:

División Este

+Filis de Filadelfia (90-61)

Mets de Nueva York (77-73)

Marlins de Miami (70-80)

Bravos de Atlanta (67-83)

*Nacionales de Washington (62-88)

División Central

+Cerveceros de Milwaukee (91-59)

Cachorros de Chicago (84-64)

Rojos de Cincinnati (75-75)

Cardenales de San Luis (73-78)

*Piratas de Pittsburgh (65-86)

División Oeste

Dodgers de Los Ángeles (84-66)

Padres de San Diego (82-68)

D-Backs de Arizona (76-75)

Gigantes de San Francisco (75-75)

*Rockies de Colorado (41-109).

Comodín

Cachorros de Chicago (+9.0) Padres de San Diego (+5.0) Mets de Nueva York – D-Backs de Arizona (1.5) Rojos de Cincinnati (2.0).

+=Equipo clasificado

*= Equipo eliminado.

