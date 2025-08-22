MLB: Resultados y tabla de posiciones luego de la jornada del jueves 21-08-2025 en Las Grandes Ligas

En esta jornada hubo nueve encuentros y varios equipos lucieron en condición de visitante.

Durante este jueves, se efectuó una nueva jornada de Las Grandes Ligas, en la cual hubo apenas nueve desafíos, sin embargo, los scores fueron algo llamativos y por lo tanto, observaremos los resultados en cada una de las plazas.

Curiosamente, la mayoría de los conjuntos que fueron visitantes, obtuvieron un resultado positivo y como se preveía, el choque más disputado fue el duelo entre los Medias Rojas Boston y Yankees de Nueva York.

Resultados de la MLB:

– Atléticos de Oakland 8-3 Mellizos de Minnesota

– Rangers de Texas 4-6 Reales de Kansas City

– Cerveceros de Milwaukee 4-1 Cachorros de Chicago

– Dodgers de Los Angeles 9-5 Rockies de Colorado

– Mets de Nueva York 3-9 Nacionales de Washington

– Gigantes de San Francisco 4-8 Padres de San Diego

– Medias Rojas de Boston 6-3 Yankees de Nueva York

– Astros de Houston 7-2 Orioles de Baltimore

– Cardenales de San Luis 7-4 Rays de Tampa Bay.

Así marcha la tabla de posiciones en la MLB tras los duelos de este jueves (+comodín)

Se acerca el final de una nueva semana y los líderes de cada división siguen sin ceder

Aunque la jornada de este jueves en Las Mayores estuvo marcada por la poca cantidad de choques, igualmente hay que repasar si hay algún movimiento en la tabla de posiciones y eso justamente, lo chequearemos a continuación, incluyendo los puestos de comodín.

Posiciones de la Liga Nacional:

División Este

Phillies de Filadelfia (74-53)

Mets de Nueva York (67-60)

Marlins de Miami (60-67)

Bravos de Atlanta (58-69)

Nacionales de Washington (52-75)

División Central

Cerveceros de Milwaukee (80-48)

Cachorros de Chicago (73-55)

Rojos de Cincinnati (67-61)

Cardenales de San Luis (64-65)

Piratas de Pittsburgh (54-74)

División Oeste

Dodgers de Los Angeles (73-55)

Padres de San Diego (72-56)

Cascabeles de Arizona (62-66)

Gigantes de San Francisco (61-67)

Rockies de Colorado (37-91)

Comodín en la Liga Nacional

Cachorros de Chicago (+5.5) Padres de San Diego (+4.5) Mets de Nueva York – Rojos de Cincinnati (0.5) Cardenales de San Luis (4).

Posiciones en la Liga Americana:

División Este

Azulejos de Toronto (74-54)

Yankees de Nueva York (69-58)

Medias Rojas de Boston (69-59)

Rays de Tampa Bay (61-67)

Orioles de Baltimore (59-68)

División Central

Tigres de Detroit (76-53)

Reales de Kansas City (66-62)

Guardianes de Cleveland (64-62)

Mellizos de Minnesota (58-69)

Medias Blancas de Chicago (45-82)

División Oeste

Astros de Houston (70-58)

Marineros de Seattle (68-60)

Rangers de Texas (63-66)

Angelinos de Los Ángeles (61-66)

Atléticos (59-70)

Comodín en la Liga Americana:

Yankees de Nueva (+1.5) Medias Rojas de Boston (+1) Marineros de Seattle – Reales de Kansas City (2). Guardianes de Cleveland (3).

