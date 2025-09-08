MLB: Resultados y tabla de posiciones luego de la jornada del domingo 7 de septiembre de 2025 en Las Grandes Ligas

Fue una jornada de múltiples jonrones, para un par de sluggers.
Una nueva semana de la presente temporada de Las Grandes Ligas culminó este domingo, 7 de septiembre y hoy más que nunca, debes estar al tanto de cada uno de los recientes resultados.
Está fue una jornada que concluyó bastante temprano y donde dos de los más grandes jonroneros de la zafra, Shohei Ohtani y Eugenio «Bolibomba» Suárez, conectaron par de cuadrangulares cada uno.
Resultados MLB:
– Marineros de Seattle 18-2 Bravos de Atlanta
– Guardianes de Cleveland 2-1 Rays de Tampa Bay
– Azulejos de Toronto 3-4 Yankees de Nueva York
– Cerveceros de Milwaukee 10-2 Piratas de Pittsburgh
– Dodgers de Los Angeles 5-2 Orioles de Baltimore
– Phillies de Philadelphia 4-5 Marlins de Miami
– Medias Blancas de Chicago 6-4 Tigres de Detroit
– Mets de Nueva York 2-3 Rojos de Cincinnati
– Mellizos de Minnesota 5-1 Reales de Kansas City
– Gigantes de San Francisco 3-4 Cardenales de San Luis
– Nacionales de Washington 6-3 Cachorros de Chicago
– Astros de Houston 2-4 Rangers de Texas
– Padres de San Diego 8-1 Rockies de Colorado
– Atléticos de Oakland 3-4 Angelinos de Anaheim
– Medias Rojas de Boston 7-4 Cascabeles de Arizona.
Así queda la tabla de posiciones tras concluir una nueva semana de campeonato (+comodín)
La cima de tres distintos grupos comienza a correr un inevitable peligro
Una nueva semana de la temporada 2025 en las Grandes Ligas concluyó en este domingo, 7 de septiembre y luego de los recientes resultados, hay que ver cómo va la tabla de posiciones, porque se está llegando a la parte crucial del torneo.
Posiciones de la Liga Americana:
División Este
- Azulejos de Toronto (82-61)
- Yankees de Nueva York (80-63)
- Medias Rojas de Boston (79-65)
- Rays de Tampa Bay (71-62)
- Orioles de Baltimore (66-77)
División Central
- Tigres de Detroit (82-62)
- Reales de Kansas City (73-70)
- Guardianes de Cleveland (72-70)
- Mellizos de Minnesota (63-80)
- Medias Blancas de Chicago (55-89)
División Oeste
- Astros de Houston (78-66)
- Marineros de Seattle (75-68)
- Rangers de Texas (74-70)
- Angelinos de Los Ángeles (67-76)
- Atléticos (66-78).
Comodín en la Liga Americana:
- Yankees de Nueva York (+5.0)
- Medias Rojas de Boston (+3.5)
- Marineros de Seattle –
- Rangers de Texas (1.5)
- Reales de Kansas City (2).
Posiciones de la Liga Nacional:
División Este
- Phillies de Filadelfia (83-60)
- Mets de Nueva York (76-67)
- Marlins de Miami (66-77)
- Bravos de Atlanta (64-79)
- Nacionales de Washington (58-84)
División Central
- Cerveceros de Milwaukee (89-55)
- Cachorros de Chicago (81-62)
- Rojos de Cincinnati (72-71)
- Cardenales de San Luis (72-72)
- Piratas de Pittsburgh (64-80)
División Oeste
- Dodgers de Los Angeles (79-64)
- Padres de San Diego (78-65)
- Gigantes de San Francisco (72-71)
- Cascabeles de Arizona (72-72)
- Rockies de Colorado (40-103)
Comodín en la Liga Nacional:
- Cachorros de Chicago (+5.0)
- Padres de San Diego (+2)
- Mets de Nueva York –
- Gigantes de San Francisco 4.0
- Rojos de Cincinnati 4.0.
Hender «Vivo» González
Con información de Líder