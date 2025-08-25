MLB: Resultados y tabla de posiciones luego de la jornada del domingo 24 de agosto de 2025 en Las Grandes Ligas

Los Medias Rojas de Boston no pudieron barrer a los Yankees de Nueva York .

Durante este domingo, 24 de agosto, culminó una nueva semana de Las Grandes Ligas y luego de culminar el último desafío, hay que divisar cómo quedaron los resultados en cada una de las plazas porque de aquí en adelante cada jornada es crucial.

Evidentemente, el duelo estelar fue el de los Medias Rojas de Boston ante los Yankees de Nueva York, donde los «Mulos» evitaron la barrida. No obstante, igualmente hubo otros compromisos directos, bastante interesantes.

Resultados de la MLB:

– Rockies de Colorado 0-4 Piratas de Pittsburgh

– Cardenales de San Luis 2-7 Rays de Tampa Bay

– Nacionales de Washington 2-3 Phillies de Philadelphia

– Mets de Nueva York 3-4 Bravos de Atlanta

– Astros de Houston 2-3 Orioles de Baltimore

– Reales de Kansas City 10-8 Tigres de Detroit

– Azulejos de Toronto 3-5 Marlins de Miami

– Mellizos de Minnesota 0-8 Medias Blancas de Chicago

– Gigantes de San Francisco 4-3 Cerveceros de Milwaukee

– Guardianes de Cleveland 0-5 Rangers de Texas

– Cachorros de Chicago 4-3 Angelinos de Anaheim

– Rojos de Cincinnati 6-1 Cascabeles de Arizona

– Atléticos de Oakland 4-11 Marineros de Seattle

– Dodgers de Los Angeles 8-2 Padres de San Diego.

Así se pone la tabla de posiciones en la MLB tras culminar una nueva semana (+comodín)

Los Dodgers empataron nuevamente la cima de la división Oeste en la Nacional

Una nueva semana de Las Mayores se dio por culminada este domingo, 24 de agosto y como todos los días, más en estas fechas, es importante observar cómo quedó la tabla de posiciones, tras los recientes resultados.

Posiciones en la Liga Americana:

División Este

Azulejos de Toronto (76-55)

Medias Rojas de Boston (71-60)

Yankees de Nueva York (70-60)

Rays de Tampa Bay (63-67)

Orioles de Baltimore (60-70)

División Central

Tigres de Detroit (78-54)

Reales de Kansas City (67-64)

Guardianes de Cleveland (64-65)

Mellizos de Minnesota (59-71)

Medias Blancas de Chicago (47-83)

División Oeste

Astros de Houston (72-59)

Marineros de Seattle (70-61)

Rangers de Texas (66-66)

Angelinos de Los Ángeles (61-69)

Atléticos (60-72)

Comodín en la Liga Americana:

Medias Rojas de Boston (+1) Yankees de Nueva (+0.5) Marineros de Seattle – Reales de Kansas City (3). Rangers de Texas (4.5).

Posiciones en la Liga Nacional:

División Este

Phillies de Filadelfia (76-54)

Mets de Nueva York (69-61)

Marlins de Miami (61-69)

Bravos de Atlanta (59-71)

Nacionales de Washington (53-77)

División Central

Cerveceros de Milwaukee (81-50)

Cachorros de Chicago (76-55)

Rojos de Cincinnati (68-63)

Cardenales de San Luis (64-67)

Piratas de Pittsburgh (57-74)

División Oeste

Padres de San Diego (74-57)

Dodgers de Los Angeles (74-57)

Cascabeles de Arizona (64-67)

Gigantes de San Francisco (63-68)

Rockies de Colorado (37-94).

Comodín en la Liga Nacional

Cachorros de Chicago (+6.5) Dodgers de Los Angeles/Padres de San Diego (+4.5) Mets de Nueva York – Rojos de Cincinnati (1.5) Cardenales de San Luis (5.5).

Hender «Vivo» González

Con información de Meridiano